El yen se dispara luego de una subasta de bonos del Estado japonés con demanda récord + Agregar ámbito en









La moneda de Japón cortó dos días de pérdidas apoyada en el apetito por títulos soberanos a 20 años. En tanto, la crisis política en Europa posiciona a los activos del país asiático como un destino seguro para los inversores.

Yen se dispara: La moneda japonesa se apreció tras una demanda récord en la subasta de bonos a largo plazo. EBC Financial Group

El yen interrumpió este martes su racha negativa de dos jornadas frente al dólar durante la rueda asiática, impulsado por una demanda récord en la subasta de bonos soberanos de Japón a largo plazo. Al mismo tiempo, la incertidumbre política en Europa mantuvo en creciente cautela a los operadores del mercado.

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La subasta de bonos del Estado japonés a 20 años presentó una sólida demanda al recibir ofertas que superaron en 5,84 veces el importe vendido, ubicándose por encima de la cobertura de 4,01 veces alcanzada en la licitación del mes anterior. El resultado impulsó una apreciación del 0,2% en el yen, que cotizó en 158,15 unidades por dólar estadounidense.

Masahiko Loo, estratega de renta fija de ‌State Street Investment Management en Tokio, señaló que "la subasta récord de bonos a 20 años es una clara ‌señal de que el efectivo que se mantenía al margen está volviendo por fin".

El analista subrayó que "los bonos del Estado japonés (JGB) también están empezando a parecer un refugio relativo frente a la volatilidad política y fiscal de Europa, especialmente en lo que respecta a Francia".

Demanda récord: La subasta de bonos a 20 años recibió ofertas 5,84 veces superiores al importe vendido, superando la cobertura previa. ecobolsa.com El detalle El valor del yen demostró una relativa firmeza frente a otras monedas clave, cómo el euro y el franco suizo, según destacó Loo. En este sentido, señaló que el alza de los rendimientos locales y el regreso de la demanda institucional están comenzando a operar como un sostén estructural para los activos de Japón, aun cuando la fortaleza general del dólar estadounidense continúe marcando el ritmo en el par USD/JPY.

Tras la subasta, el rendimiento del bono del Estado japonés a 20 años retrocedió 6 puntos básicos para ubicarse en el 3,71%. La situación europea En Francia, las autoridades decretaron este lunes el toque de queda en múltiples ciudades para contener la ola de protestas contra el gobierno que sacude al país y sume en el caos la recta final del mandato del presidente Emmanuel Macron. Por su parte, en Italia, el Gobierno anunció el despliegue de 500 efectivos tras registrarse dos jornadas consecutivas de graves disturbios. Incertidumbre europea: La volatilidad política en Europa impulsa a los inversores a buscar refugio en los bonos del Estado japonés. En ese marco, el euro se apreciaba un 0,2%, hasta situarse en u$s1,1234, mientras que los futuros sobre OAT franceses se revalorizaban un 0,2% y los futuros sobre bonos alemanes registraban un ligero avance del 0,1%. Chris Weston, director de investigación de Pepperstone ‌Group en Melbourne, señaló que "el riesgo soberano francés se está reflejando claramente en las bolsas europeas, pero la resistencia del euro sugiere que los operadores aún no lo consideran un problema sistémico europeo".

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