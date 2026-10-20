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20 de octubre 2026 - 09:37

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 20 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1.524,50 este martes, mientras que el MEP se ubicó a $1.540,80 y el blue a $1.560. Los bonos soberanos argentinos en dólares volvieron a operar en terreno negativo y profundizaron la tendencia bajista de las últimas jornadas, sin encontrar todavía señales de recuperación sostenida.

Este martes 20, el INDEC dará a conocer los resultados de las encuestas de tendencia para supermercados, mayoristas e industria manufacturera con expectativas para el periodo octubre-diciembre.

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