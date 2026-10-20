Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 20 de octubre

El dólar mayorista cotiza a $1.524,50 este martes, mientras que el MEP se ubicó a $1.540,80 y el blue a $1.560. Los bonos soberanos argentinos en dólares volvieron a operar en terreno negativo y profundizaron la tendencia bajista de las últimas jornadas, sin encontrar todavía señales de recuperación sostenida.