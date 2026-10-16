Elecciones en Brasil: el mercado recalcula sus posiciones tras la euforia inicial y prevé un resultado ajustado

El retroceso en la bolsa brasileña y la suba del dólar frente al real reflejan la incertidumbre del mercado del país vecino ante encuestas que muestran un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva.

El resultado del balotaje en Brasil se perfila más reñido de lo esperado originalmente.

Luego de la euforia bursátil vivida la semana tras la sorpresiva victoria de Flávio Bolsonaro — que incluyó una suba del Índice bursátil Ibovespa hasta niveles récord, la apreciación del Real frente al dólar y una caída de los futuros de las tasas de interés —, el mercado brasileño está experimentaron una importante corrección durante esta semana . El cambio se debe a que los últimos sondeos de opinión pública muestran que el balotaje será más reñido para el cadidato opositor de lo que originalmente se pensaba .

Los últimos movimientos de los operadores hablan por si solos: la bolsa brasileña cerró en rojo en las últimas tres sesiones, habiendo cerrado la rueda de este jueves con una caída superior al 1%, alejándose cada vez más del máximo de 209.000 puntos alcanzado la semana pasada. En lo que va de la semana, la caída ya acumula casi un 3,3% , el peor resultado desde agosto .

El dólar y las tasas de interés futuras siguieron la tendencia opuesta , mostrando subidas sólidas a lo largo de las sesiones. Ayer, la divisa estadounidense cerró en 5,08 reales, llegando a acercarse a los 5,10 reales en los máximos de la sesión, luego de haber perforado los 5 reales la semana pasada. Mientras, los contratos futuros de las tasas de interés recuperaron gran parte de la caída observada tras la primera vuelta electoral.

Las últimas encuestas muestran que la contienda por la Presidencia de Brasil siguen siendo muy parejas, con escenarios que apuntan a un empate técnico entre el senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

Las cifras de Datafolha dadas a conocer este jueves —después del cierre del mercado— muestran que Flávio cuenta con el 51% de los votos, frente al 49% de Lula. Con un margen de error de 2%, el panorama muestra un empate técnico entre los candidatos.

La misma tendencia ya se había observado en los datos de Quaest, donde el senador sumaba el 46% de las intenciones de voto en la segunda vuelta de la contienda por la Presidencia. Por su parte, el presidente Lula aparecía con el 44% de la preferencia del electorado.

Mercado brasileño en vilo: las encuestas prevén empate técnico con una leve ventaja a favor de Bolsonaro.

Un escenario abierto

Esos datos fueron un baldazo de agua fría para los inversores.

"Dado que el mercado considera que la candidatura de Flávio es la que tiene más probabilidades de llevar a cabo un ajuste fiscal creíble e implementar reformas estructurales, y teniendo en cuenta que el mercado ya había descontado una probabilidad superior al 60% de su victoria en la segunda vuelta, es natural que estas apuestas se ajusten a la baja", afirmó Eduardo Velho, economista en jefe y socio de Bravonte Capital a CNN Money.

Por su parte, Rodrigo Marcatti, director ejecutivo de Veedha Investimentos, destacó a ese mismo medio que el gobierno de Lula aún tiene tiempo para tomar nuevas medidas antes de la segunda vuelta, el próximo 25 de octubre. “Todavía nos quedan dos semanas en las que el gobierno va a usar su poder para cerrar la brecha en las urnas”, afirmó.

Por ejemplo, este martes el Senado de Brasil aprobó por amplia mayoria el poner fin a la escala laboral 6x1 (seis días de trabajo por uno de descanso), reemplazándola por una jornada de 5 días de trabajo y 2 de descanso.

A eso se le sumaron otras medidas impulsadas por el gobierno del PT en la recta final de la campaña. Solo en las últimas semanas, el gobierno anunció el aumento de la asistencia social Bolsa Família, el fin de las apuestas deportivas y nuevas medidas para los microempresarios individuales (MEI). "La gente ve que el panorama presidencial aún no está decidido", resumió Paulo Duarte, economista jefe de Valor Investimentos a CNN Money.