Efecto Bolsonaro: las acciones brasileñas recibieron un ingreso récord de u$s2.000 millones

El sorpresivo triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial desató una fuerte reacción de los mercados. El Ibovespa registró su mayor suba en más de seis años, el real se apreció más de 4% y los inversores extranjeros realizaron compras récord de acciones brasileñas.

Los mercados brasileños registraron una fuerte reacción tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales . El resultado, que sorprendió frente a las previsiones de las encuestas, impulsó las acciones, fortaleció al real y provocó una entrada récord de capitales extranjeros a la Bolsa de San Pablo.

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Según datos publicados por la bolsa brasileña B3 y difundidos por Bloomberg, los inversores extranjeros ingresaron 10.060 millones de reales (u$s2.010 millones) netos en acciones brasileñas el lunes 5 de octubre , el mayor flujo comprador registrado en una sola jornada desde el inicio de la serie histórica en 2008.

El movimiento estuvo impulsado por las expectativas de que una eventual presidencia de Bolsonaro avance hacia una política fiscal más restrictiva, reformas económicas y una reducción de las tasas de interés.

El Ibovespa, principal índice bursátil de Brasil, saltó 7,7% el lunes , su mayor avance diario en más de seis años. Durante las primeras operaciones había llegado a registrar ganancias superiores al 9%, reflejando la magnitud de la reacción inicial de los inversores.

La sorpresa electoral también se trasladó al mercado cambiario. El real brasileño llegó a apreciarse más de 4% frente al dólar , con una cotización cercana a los 4,99 reales por unidad, frente a los 5,22 del cierre anterior. La moneda brasileña alcanzó así uno de sus niveles más fuertes de los últimos meses, mientras los operadores comenzaron a recalcular sus expectativas sobre el rumbo económico del país.

La sorpresiva primera vuelta de Flavio Bolsonaro incentivó la compra de inversores Redes sociales

Las acciones brasileñas que más subieron tras el triunfo de Bolsonaro

La reacción positiva se extendió a distintos sectores de la Bolsa de San Pablo, especialmente a las compañías más sensibles a las perspectivas de crecimiento, tasas de interés y política fiscal. Entre las acciones que lideraron las ganancias se destacaron Magazine Luiza, B3, BTG Pactual, Cyrela y Cosan, todas con avances superiores al 20% durante la jornada del lunes.

Los bancos, las compañías vinculadas al consumo y las empresas relacionadas con la actividad económica estuvieron entre las principales beneficiadas por el cambio en las expectativas del mercado.

Por su parte, el iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), uno de los principales instrumentos utilizados por los inversores internacionales para obtener exposición al mercado brasileño, también registró importantes ganancias.

El optimismo alcanzó además a la deuda soberana. El bono brasileño con vencimiento en 2056 avanzó 1,4 centavos por dólar y llegó a cotizar a 93,5 centavos, según datos de Tradeweb. La magnitud del movimiento reflejó el reposicionamiento de los inversores frente a un escenario político diferente del que habían anticipado las encuestas.

El resultado electoral que sorprendió al mercado

Con el escrutinio finalizado, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como ninguno de los candidatos superó el 50%, la elección presidencial se definirá en un balotaje previsto para el próximo 25 de octubre.

El resultado sorprendió porque los últimos sondeos habían anticipado una ventaja de aproximadamente tres puntos porcentuales para Lula. En cambio, el candidato del Partido Liberal terminó en primer lugar y llegó fortalecido a la segunda vuelta.

Los inversores también reaccionaron favorablemente al avance de los aliados de Bolsonaro en el Congreso. Según analistas citados por Reuters, una composición legislativa más favorable podría facilitar la implementación de una agenda económica orientada al mercado, con menor gasto público, privatizaciones y recortes de impuestos.