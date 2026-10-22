Fintech: crece la competencia y el 91% de las empresas anticipa una consolidación del sector

La industria pasó de 939 compañías identificadas en 2025 a 1.108 en 2026. El sector enfrenta una fase de consolidación y proyecta inversiones por u$s2.200 millones para 2027.

La industria fintech argentina atraviesa una nueva etapa de transformación. Después de varios años de expansión, el sector comienza a mostrar señales de mayor madurez, con una competencia creciente que obligó a las empresas a reorganizarse en la búsqueda de nuevas áreas de negocio y abre oportunidades para adquisiciones y alianzas estratégicas .

Así lo refleja el Mapa Fintech Argentina 2026, elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto con Taquion , que identificó 1.108 empresas. El número representa un incremento del 18% frente a las 939 compañías relevadas en 2025.

El dato más significativo aparece en las perspectivas del sector: el 91% de las empresas anticipa un proceso de consolidación de la industria , mientras que el 73% considera que la necesidad de ganar escala será uno de los principales factores detrás de esa tendencia.

En un mercado donde conviven bancos tradicionales, billeteras virtuales, plataformas de inversión y empresas de crédito digital, la competencia ya no se limita a captar nuevos usuarios. También pasa por ofrecer una mayor variedad de productos, reducir costos operativos y desarrollar soluciones tecnológicas que permitan mejorar la rentabilidad.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la industria es el acceso al financiamiento . Si bien las empresas mantienen expectativas de expansión, la inversión no muestra una aceleración significativa respecto del año anterior , mientras que algunos actores observan mayores oportunidades de inversión en otros mercados de la región.

De acuerdo con el último relevamiento, el 80,4% de las fintech argentinas utiliza capital propio para financiar sus operaciones. En contraste, apenas el 11,3% cuenta con inversores institucionales y el 9,5% recurre al venture capital.

Esta estructura presenta ventajas y limitaciones. Por un lado, depender de recursos propios reduce la exposición a compromisos con terceros y otorga mayor autonomía para tomar decisiones. Sin embargo, también puede restringir la capacidad de crecimiento, especialmente en una industria que requiere inversiones constantes en tecnología, infraestructura y adquisición de clientes.

Desde la Cámara aclararon, ante la consulta de Ámbito, que la utilización de capital propio no necesariamente implica un mayor riesgo financiero, dado que las empresas evitan asumir obligaciones frente a inversores externos. Incluso, señalaron que esta estructura permitió sostener numerosos emprendimientos durante los últimos años, en un contexto en el que las aperturas habrían superado a los cierres.

No obstante, la principal dificultad aparece al momento de escalar los negocios. La falta de acceso a mayores fuentes de financiamiento limita la posibilidad de acelerar las inversiones y ampliar las operaciones, especialmente cuando las condiciones macroeconómicas afectan el desarrollo del crédito.

En este escenario, las fusiones y adquisiciones comienzan a perfilarse como una de las alternativas para que las empresas amplíen sus negocios y enfrenten una competencia cada vez más exigente.

Una de las operaciones más representativas de 2026 fue el acuerdo entre Banco Macro y Telecom Argentina para que la entidad bancaria adquiriera una participación del 50% en Personal Pay, mediante un aporte de capital equivalente a u$s75 millones. La operación puso de manifiesto el creciente interés de los bancos tradicionales por expandirse y utilizar a las fintech como un vehículo ágil que abarata los costos para ofrecer soluciones a los clientes.

De cara a 2027, las compañías proyectan desembolsos por u$s2.200 millones, destinados principalmente a tecnología (68%), marketing y adquisición de clientes (51%), expansión geográfica (38%) y contratación de talento (38%).

A pesar de estas dificultades, los indicadores muestran avances en la sostenibilidad de los modelos de negocio. Actualmente, el 71% de las compañías alcanzó el punto de equilibrio, frente al 58% registrado en 2025. Además, el 73% informó un incremento de su facturación en términos reales durante el último año.

Las expectativas de crecimiento acompañan estos planes. Las empresas proyectan, en promedio, un aumento real del 28% en su facturación durante 2027, con mayor dinamismo entre las scale-ups (40%) y las compañías de Cripto & Blockchain (36%).

La expansión regional, otra oportunidad para las fintech argentinas

A pesar de las limitaciones de financiamiento, las compañías argentinas continúan mostrando una marcada vocación internacional. Actualmente, el 49% desarrolla actividades fuera del país, principalmente en Chile, Colombia, México, Uruguay y Perú.

Además, otro 19% prevé expandirse hacia mercados internacionales en el corto plazo, lo que llevaría al 68% la proporción de empresas con presencia externa o planes concretos de internacionalización.

El interés por la expansión regional también responde a la posibilidad de diversificar ingresos, acceder a nuevos clientes y aprovechar mercados donde las condiciones para atraer inversiones pueden resultar más favorables.

Argentina se mantiene como el tercer polo fintech de América Latina por cantidad de compañías, detrás de Brasil y México, lo que refuerza su posición como uno de los principales desarrolladores de soluciones financieras digitales de la región.

Entre los destinos que despiertan mayor interés para nuevas operaciones se destacan Paraguay (19%), México (13%) y Uruguay (13%). La presencia internacional refleja la capacidad de las fintech argentinas para desarrollar modelos de negocio y soluciones tecnológicas aplicables a distintos mercados.

Panorama fiscal: el principal desafío para las empresas

Uno de los temas que sigue concentrando la atención de las empresas fintech es el costo tributario, que continúa entre los asuntos pendientes de la agenda. De acuerdo con el Mapa Fintech, la presión tributaria es el desafío más mencionado por las empresas de la industria (59%), seguida por la necesidad de modernizar el marco regulatorio (52%).

Al consultar por las principales barreras para desarrollar nuevos productos y servicios, el 41% identifica la carga tributaria y el 32% señala la falta de claridad normativa. En cuanto a las prioridades de política pública, el 40% menciona la reforma fiscal y el 32% reclama marcos regulatorios que contemplen las diferencias de tamaño entre las empresas.

Al mismo tiempo, el 61% considera adecuado el marco regulatorio vigente para su actividad, lo que muestra una valoración mayoritariamente favorable de las reglas actuales, aunque persisten desafíos vinculados con su implementación y sus costos.

Perspectivas hacia 2027

Hacia el año que viene, un año electoral y de fuertes desafíos a nivel macroeconómico, las empresas siguen teniendo una visión optimista: identifican a la integración de inteligencia artificial y automatización (61%) como la principal oportunidad para ampliar sus negocios y desarrollar mejores servicios financieros, seguida por el desarrollo de las finanzas abiertas (Open Finance, 39%).

Las expectativas de crecimiento acompañan esa orientación: el 59% de las empresas espera una mejora de la situación económica argentina en 2027 y las compañías proyectan, en promedio, un aumento del 28% real en su facturación. Las scale-ups presentan las mayores expectativas de expansión (40%), seguidas por las compañías de Cripto & Blockchain (36%). Al mismo tiempo, el 91% anticipa un proceso de consolidación de la industria, impulsado principalmente por la necesidad de ganar escala para competir de manera sostenible (73%).

El próximo jueves, la Cámara Argentina Fintech realizará su tradicional evento anual, el Argentina Fintech Forum, en el Centro de Convenciones, con más de 500 asistentes, 140 speakers y 65 sponsors confirmados. Esta vez será bajo el lema “Infraestructura para la nueva economía”.