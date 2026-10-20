Goldman Sachs advierte por una desinversión récord de los fondos de cobertura en el sector tecnológico + Agregar ámbito en









Un informe del banco revela la mayor fuga de capitales en el rubro tech en casi diez años, con los semiconductores a la cabeza de las pérdidas. Pese al recorte, las firmas conservan un alto peso histórico en sus carteras.

Fuga de capitales: Fondos de cobertura concretaron la mayor desinversión en tech en más de diez años.

Los fondos de cobertura concretaron su mayor desinversión en el sector tecnológico en más de diez años. De acuerdo con la mesa de operaciones de Goldman Sachs, el ritmo de venta de acciones tech alcanzó una velocidad sin precedentes desde 2016.

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En las cinco sesiones bursátiles hasta el 15 de octubre, los fondos de cobertura redujeron sus posiciones en acciones tecnológicas en la mayor proporción registrada por los datos de Goldman desde 2016. Asimismo, la actividad bursátil bruta se desaceleró al ritmo más rápido en casi tres meses, de acuerdo con un informe del grupo de Banca y Mercados Globales de Goldman Sachs.

Los fondos de cobertura desinvirtieron en medio de un pronunciado retroceso de las acciones tecnológicas a nivel global. El Nasdaq 100 se contrajo un 5,5% durante la semana pasada, lo que representa su mayor caída desde abril de 2025, al tiempo que el sector de inteligencia artificial experimentaba una contracción internacional. Asimismo, el tecnológico fue el segmento de peor desempeño dentro del índice MSCI World durante las cinco ruedas consideradas en el informe de Goldman Sachs.

El detalle Los registros de Goldman Sachs muestran una intensa ola de ventas globales de renta variable, situándose dos desviaciones estándar por encima de la media del año anterior. El sector tecnológico encabezó la pérdida de capitales al anotar su mayor salida de fondos en 60 días, mientras que el rubro de semiconductores sufrió la mayor pérdida neta medida en dólares.

Desempeño: El sector tecnológico sufrió la mayor caída semanal del Nasdaq 100 desde abril de 2025. A pesar del reciente recorte de posiciones, las carteras de los fondos de cobertura mantienen un peso considerable en las grandes tecnológicas.

Con un 23,5% del portafolio global de Prime, la ponderación del sector tecnológico continúa en niveles históricamente altos (percentil 90 de los últimos 5 años). Sin embargo, reina la cautela entre los inversores: el apalancamiento neto cayó al 48,6%, su punto más bajo en los últimos doce meses.