Una falla de Google Cloud afectó los servicios digitales de varios bancos en el Reino Unido + Agregar ámbito en









La interrupción impactó en Revolut, Lloyds y HSBC. La empresa tecnológica informó que algunos servicios comenzaban a restablecerse y estimó que la recuperación completa llegaría durante la jornada.

Archivo. La falla a distintas instituciones bancarias.

Los servicios digitales de varios bancos del Reino Unido sufrieron interrupciones este martes por una falla en Google Cloud, con epicentro en Londres y un posible impacto en aplicaciones de otros países que dependen de infraestructura alojada en esa ciudad. Entre las entidades afectadas figuran Lloyds, Halifax, HSBC y Revolut.

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La interrupción comenzó durante la madrugada. El equipo de ingeniería de Google Cloud investigó el problema y anticipó que brindaría una actualización alrededor de las 12, hora londinense .

La falla reportada por Google Cloud La falla de Google Cloud que afectó a varios bancos del Reino Unido comenzó a mostrar señales de recuperación. La empresa estadounidense informó que algunos de sus servicios empezaron a restablecerse y estimó que la normalización completa se produciría durante la jornada.

El incidente se originó en la región europe-west2, correspondiente a Londres, según la información publicada por Google sobre su infraestructura. La interrupción afectó a servicios digitales de entidades como Revolut, Lloyds y HSBC.

Archivo. HSBC, entre las entidades afectadas por el fallo de Google. Revolut había informado en su página web de fallas en varios de sus servicios. Una fuente cercana al banco digital atribuyó los problemas a los inconvenientes registrados en Google Cloud, una plataforma que permite a empresas y organizaciones almacenar datos y utilizar aplicaciones a través de internet.

Un portavoz de Revolut señaló previamente, en una declaración enviada a la AFP, que la entidad trabajaba “para resolver la incidencia desde que la detectó este martes por la mañana”. En ese sentido, agregaron: “Podemos confirmar que el dinero y los datos de todos nuestros clientes están seguros”, añadió. Por su parte, Lloyds informó que “algunos clientes están teniendo dificultades” para utilizar su aplicación y los servicios de banca en línea. HSBC también comunicó que parte de sus usuarios tenía problemas para acceder a sus servicios. El alcance de la falla no estaba limitado necesariamente al Reino Unido: las aplicaciones de otros países que utilicen infraestructura ubicada en Londres también podrían verse afectadas. Además, se registraron posibles interrupciones en otros puntos de Europa, aunque no estaba claro si estaban vinculadas con el mismo incidente: “Pedimos disculpas a todos los afectados por la interrupción”, sentenció Google Cloud.