Clave para el mercado: la Fed recortó las tasas de interés y Powell habló de "prudencia" para 2025

"Vamos a buscar mayores avances en materia de inflación, así como una fortaleza continuada en el mercado laboral, y mientras la economía y el mercado laboral sean sólidos podemos ser cautelosos al considerar nuevos recortes", sostuvo Powell.

Además, las previsiones de la Fed muestran que uno de los 19 funcionarios no observa recortes para 2025, tres solo proyectan un solo recorte, 10 los prevén en dos ocasiones y tres miembros afirman que serán tres las modificaciones.

La entidad también ajustó al alza su estimación de la tasa neutral de largo plazo al 3%. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, se opuso a este recorte.

Efecto Trump y aranceles

"Es muy prematuro intentar llegar a algún tipo de conclusión. No sabemos qué se gravará con aranceles, de qué países, durante cuánto tiempo, en qué cantidad. No sabemos si serán aranceles de represalia. No sabemos la transmisión de todo eso a los precios al consumidor", dijo Powell, consultado sobre las políticas comerciales que Trump adelantó que piensa aplicar.

"Necesitamos tomarnos nuestro tiempo, no apresurarnos y hacer una evaluación muy cuidadosa, pero sólo cuando hayamos visto realmente cuáles son las políticas y cómo se implementan. Sencillamente no estamos en esa etapa", recalcó.

"Estamos en la etapa de hacer lo que otros pronosticadores están haciendo, que es pensar en las preguntas, pero sin intentar llegar a respuestas definitivas por algún tiempo", destacó Powell, cuyo mandato acaba en mayo de 2026.