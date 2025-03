Gobierno de Axel Kicillof insiste con suspender las PASO y cuestionó proyecto del kirchnerismo para unificar elecciones

El gobierno de Axel Kicillof volvió a insistir este lunes en la necesidad de que la Legislatura bonaerense suspenda las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires . Al mismo tiempo, tildó de “inconstitucional” el proyecto presentado por el kirchnerismo para establecer comicios concurrentes, pero se mostró dispuesto a continuar el diálogo con los restantes sectores de Unión por la Patria (UP) .

Si bien hay consenso para dejar sin efecto las PASO, la cuestión sigue trabada. Más difícil parece establecer una mirada común en el peronismo sobre la fecha de la elección general. Desde el entorno de Kicillof aseguraron que el gobernador no tomará una decisión unilateral. “No vamos a firmar un decreto para desdoblar. Vamos a seguir buscando un acuerdo de unidad dentro de UP, pero para que haya acuerdo tiene que haber voluntad de todas las partes” , enfatizaron. Mientras tanto, el tiempo corre y el cronograma electoral sigue sin definirse.

Además, advirtió que la suspensión de las PASO a nivel nacional generó confusión en la ciudadanía bonaerense. "La gente ya no sabe si hay PASO en la provincia, todo el mundo cree que ya no existen más. Nuevamente, le pedimos a la Legislatura que defina de modo urgente esa situación", reclamó.

El ministro también reveló que el gobierno de Kicillof llevó adelante una ronda de consultas con todas las fuerzas políticas y aseguró que existe un consenso "unánime" para suspender las primarias. "Solo dos fuerzas minoritarias pidieron mantenerlas: la izquierda y el sector que lidera Juan Grabois. Los demás partidos, como UCR, PRO y LLA, pidieron suspenderlas y presentaron proyectos en ese sentido", indicó. En esa línea, Bianco insistió en la necesidad de que la sesión convocada en Diputados para este jueves avance en ese sentido: "Si todas las fuerzas están a favor de suspender y no lo hacen, no se entiende qué está pasando".

La negociación dentro de UP por las elecciones

Las diferencias entre el gobernador Kicillof y el kirchnerismo en torno a la estrategia electoral persisten. En el centro del conflicto es la posibilidad de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, una opción que el mandatario analiza con respaldo de intendentes peronistas y del radicalismo. Sin embargo, el sector referenciado en Cristina Kirchner presiona para mantener la simultaneidad de las elecciones.

El debate adquirió mayor virulencia en los últimos días cuando la presidenta del bloque de UP en el Senado provincial, la kirchnerista María Teresa García, presentó un proyecto para que los comicios bonaerenses sean concurrentes con los nacionales, lo que fue percibido en Gobernación como un "apriete" para condicionar su decisión.

"Veníamos llevando encuentros a distinto nivel entre los distintos sectores con el objetivo de alcanzar un consenso. Habíamos tenido avances importantes entre las tres patas de esa mesa sobre suspender las PASO y trabajar para la unidad", señaló Bianco. En ese contexto, explicó que existían tres posturas: la de Kicillof, que proponía desdoblar y adelantar las elecciones; la del Frente Renovador, que planteaba desdoblar pero realizarlas después de los comicios nacionales; y la del kirchnerismo, que impulsaba elecciones concurrentes.

Bianco, López y Batakis.JPG

Sin embargo, el funcionario bonaerense cuestionó la decisión de presentar un proyecto propio para suspender las PASO y establecer elecciones concurrentes. "Lo hicieron de manera intempestiva, sin consulta ni aviso, avanzando sobre las atribuciones del gobernador. La Constitución en su artículo 144, capítulo 3, señala que el gobernador tiene la atribución de convocar a elecciones. Está muy bien pedirle a Javier Milei que respete la Constitución, pero también hay que pedir que se respete la de la provincia de Buenos Aires", enfatizó con la carta magna bonaerense en la mano. Y remarcó: "Es como si el gobernador aprobara por decreto el presupuesto. No queremos entrar en polémicas, pero el proyecto es inconstitucional".

Con todo, el ministro reafirmó la voluntad del gobierno bonaerense de continuar con el diálogo y llegar a un acuerdo en el marco de la unidad. "No hemos roto ningún puente para el diálogo. Marcamos una hoja de ruta con aspectos a definir y seguimos trabajando en ese sentido. Pero el proyecto que presentaron no suma respecto a esa hoja de ruta", apuntó.

Es que los distintos sectores de UP venían negociando. El domingo 23 , Kicillof recibió en la residencia oficial, en la capital bonaerense, al presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, para buscar un acuerdo en torno a la estrategia política y el calendario electoral.

Sin embargo, los distintos puntos de vista obstaculizaron cualquier consenso. En un intento de destrabar la situación, representantes de cada sector continuaron el diálogo dos días después en la Casa de Gobierno. Participaron Bianco, y la secretaria General, Agustina Vila, por el kicillofismo; el presidente del bloque de UP en Diputados, Facundo Tignanelli y el subsecretario de Asuntos Municipales Eduardo “Lalo” Révora, por La Cámpora; y Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, en representación del massismo.

En La Plata afirmaron que esa conversación se dio en excelentes términos y, admitieron, incluso que hasta se comenzó a delinear el porcentaje de lugares para cada sector en las listas legislativas. Pero la presentación del proyecto de García frenó las conversaciones.

Luego, 47 intendentes emitieron un comunicado en el que le pidieron al gobernador que convoque a votar en una fecha diferenciada de Nación. Remarcaron la necesidad de debatir en la campaña los problemas provinciales y destacaron la complejidad organizativa de dos elecciones simultáneas con sistemas distintos.

"Un total de 27 intendentes radicales solicitaron suspender las PASO y adelantar las elecciones y, luego, 45 jefes comunales del peronismo y dos vecinalistas firmaron un comunicado con la misma postura. Son 74 intendentes que se expresaron públicamente para suspender las PASO y desdoblar elecciones. Esperamos que este jueves se tome una decisión en ese sentido", dijo Bianco en ese sentido.

Con el conflicto trasladado a la Legislatura, la definición sigue en suspenso. En Diputados, donde esta semana habrá sesión, no hay consenso sobre qué proyecto prosperará. En Gobernación sostienen que aún hay margen para definir el calendario electoral -Kicillof debe llamar con 60 días de anticipación a los comicios locales- pero reconocen que el diálogo con el kirchnerismo y el massismo está cortado.

La respuesta del kirchnerismo

Tras la conferencia de Bianco, el kirchnerismo respondió los cuestionamientos del gobierno bonaerense. Teresa García, desmintió que la presentación del proyecto de elecciones concurrentes haya sido intempestiva o inconsulta. “Es de público conocimiento la discusión que se viene dando desde la sanción de la boleta única en el Congreso. El proyecto solo formaliza una posición política que sostienen Cristina Fernández de Kirchner y la mayoría del espacio. Otros diputados cercanos al gobernador hicieron lo mismo y nadie interpretó eso como una ruptura del diálogo”, señaló.

También rechazó que la iniciativa invada facultades del Ejecutivo. “Si hubiera leído los fundamentos, comprendería que no buscamos interferir en la potestad del gobernador. Se trata de un intento del Poder Legislativo de reunir consensos para solucionar el problema electoral que generó la Nación al modificar el sistema sin consulta previa”, afirmó.

pag20-teresa garcia_opt.jpeg mirada. “Me extraña que hoy en el radicalismo están más ligados a los destinos de Conte Grand que a la voluntad de la gente que los vota”, dice Teresa García.

García además cuestionó los argumentos sobre la constitucionalidad del proyecto y citó los artículos 61 y 83 de la Carta Magna provincial. “Es la Legislatura la que establece la fecha de las elecciones legislativas. La Constitución no deja lugar a equívocos. No dice que el Ejecutivo define la fecha, sino que lo hace la ley. No podemos interpretar las normas según la conveniencia política del momento”, advirtió.

“Para discutir con la Constitución en la mano, antes hay que leerla, completa e integralmente. La moda nacional de leer la constitución y las leyes conforme a las necesidades y oportunidades políticas del momento menoscaban el debate público que queremos dar. Para diferenciarnos de la nación, la provincia y sus representantes debemos ser serios, responsables y transparentes con la sociedad", cerró.