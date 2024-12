Lo que se dice en las mesas: "Panquecazos" en la city, "carry trade" y la mirada del mercado para 2025

De no mediar la llegada de ningún cisne negro , las próximas fiestas serán una de las más recordadas por los inversores que calculan y recalculan el efecto riqueza en sus portafolios. Ahora todo se trata de posicionarse para el 2025 tras la sorpresa de la Fed. Por lo pronto, la caja navideña libertaria trajo el anuncio del FMI sobre la negociación de un nuevo acuerdo con Argentina, convalidando los pronósticos más halagüeños.

Fue así que en los últimos encuentros entre consultores y clientes, varios dieron un verdadero “panquecazo” en sus proyecciones de crecimiento del 2025. Muchas reuniones presenciales y virtuales de cierre de año, pero no para brindar sino para evaluar la coyuntura y las perspectivas, depurando los últimos movimientos de los dólares informales y las tasas largas en EEUU. Casi al unísono, los inversores interrogaron a sus asesores sobre qué hacer ahora, si todavía el “carry trade” tenía margen y si el Gobierno llegaba, sin turbulencias, sobre todo, cambiarias, a octubre. Reina un clima de marcado optimismo, y más aún con la noticia de un acuerdo en el horizonte cercano con el FMI.

Claro que en torno a este tema surgen varias inquietudes, pero la principal si habrá o no fondos frescos y ahí emerge cierta grieta. Lo que explicaba un economista con frondoso “track record” en el FMI y en Wall Street y conocedor de este tipo de negociaciones, a un grupo de inversores, era que si bien descontaba que habría alguna clase de desembolso la dificultad de la negociación rondaba, precisamente, por el uso de esos fondos. Vislumbraba la llegada de fondos frescos pero no en el corto plazo y menos para levantar el cepo, lo que sí entendía era que el obstáculo en el nuevo programa era la política cambiaria, y no tanto el cepo, que a los ojos técnicos del organismo era un tema institucional.