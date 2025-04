Gran Hermano: cómo fue la llegada de Paris, la perrita que cuidarán en la casa

Mientras veían el video, una de las más emocionadas por la trágica historia de vida de la perrita fue Lucía Patrone , quien no paró de llorar en toda la presentación del animal.

perra Gran Hermano.jpg Cuando el reality finalice, cualquiera de los integrantes de la casa podrá adoptarla.

Cómo fue el ingresó de París a la casa de Gran Hermano

Paris ingresó a la casa más famosa del país mientras la miraban desde el vidrio de la casa. La perrita comenzó a caminar sobre la pasarela y luego se fue acercando de a poco a los participantes, quienes se aproximaron a ella con cuidado para que no asustarla. No obstante, Paris tenía la cola entre las patas, un signo de los perros cuando no están del todo cómodos, pero con el tiempo se irá acostumbrando a ellos y a la nueva casa donde vivirá por un tiempo.