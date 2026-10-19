Wall Street rebota a la espera de nuevos balances empresariales y busca retomar la tendencia alcista

La mejora en la bolsa estadounidense tras el desplome de la semana pasada, lo que marca un inicio positivo para una semana en la que los resultados empresariales pondrán a prueba, una vez más, la apuesta por la inteligencia artificial.

Los resultados empresariales de las principales tecnológicas pondrán a prueba la apuesta por la inteligencia artificial.

Los principales índices de Wall Street suben este lunes, impulsados por el rebote de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras la fuerte oleada de ventas de la semana pasada . A esto se sumaron la moderación de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro , lo que reforzó el optimismo de los inversores.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1,7% hasta u$s107,9 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 1,6%, hasta los u$s97,39 el barril, tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump , de levantar algunas sanciones contra Rusia.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio , declaró el sábado que el presidente se tomaría hasta 60 días para evaluar el impacto económico de dicha medida.

En paralelo, Irán informó que otro buque cisterna había chocado contra una mina en el estrecho de Ormuz , mientras que los costes de transporte y seguros mantenían los precios del petróleo para entrega física en niveles considerablemente más elevados.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global —, se mueven en torno al 5,09%, luego de haber alcanzado el 5,3% hace algunas semanas.

La calma en los precios del petróleo y rendimientos de bonos del Tesoro, junto a la moderación tras la volatilidad de la semana pasada, impulsan un rebote en Wall Street que pondrá a prueba la apuesta por la inteligencia artificial con resultados empresariales. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

El viernes, el S&P 500 y Nasdaq Composite registraron su mayor caída semanal desde finales de junio, presionados por las empresas tecnológicas ante el creciente temor de que unas tasas interés más elevadas pudieran obstaculizar las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, especialmente entre los operadores de centros de datos.

Sin embargo, esta jornada el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, sube 0,43%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,89%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,15% a la baja.

Los inversores también tienen la mirada puesta en una semana intensa de presentación de resultados por parte de las principales empresas tecnológicas. GE Aerospace tiene previsto presentar sus resultados el martes, al igual que SpaceX. Mientras, la otra empresa de Elon Musk, Tesla, hará lo propio el miércoles.

Ese mismo día Meta presentará sus balances y se espera que supere las estimaciones de Wall Street. Por su parte, Netflix y General Motors harán lo suyo también el miércoles.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,42%. A nivel local, el DAX alemán desciende 1,59% y el CAC francés acompaña con un retroceso de 1,23%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 1,22%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,52%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,39%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,76% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,46%.