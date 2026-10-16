Los futuros de Wall Street ensayan un rebote tras nuevas señales del titular de la Fed

La cautela en el mercado se mantiene al cierre de una semana dramática en la que los operadores tuvieron que lidiar con un venta masiva del sector de la inteligencia artificial, un fuerte repunte de los bonos del Tesoro y una inflación al alza.

La cautela en el mercado financiero se intensifica ante el avance de la inflación y la volatilidad en el sector de inteligencia artificial.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes, extendiendo la recuperación de la jornada previa . Los tropiezos recientes en el sector líder del mercado de la IA pondrán a prueba la confianza de los inversores en el repunte la próxima semana, mientras Wall Street se centrará en los resultados trimestrales de actores clave como Meta Platforms .

Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh , no hizo nada para disipar las expectativas del mercado de que el banco central de EEUU mantendrá las tasas de interés sin cambios cuando se reúna a finales de mes con el resto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

En un debate realizado esta mañana en Bangkok, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Warsh no hizo comentarios sobre la política monetaria ni sobre sus perspectivas para la economía estadounidense, salvo para reiterar que la Fed garantizará la estabilidad de los precios .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — se ubican en 5%, luego de haber tocado su récord en más de 20 años de 5,3% hace algunos días.

El foco en la IA se mantiene

Las acciones vinculadas a la IA — fundamentales para el rally alcista que acaba de cumplir cuatro años — sufrieron dificultades en los últimos días, con fuertes caídas en las acciones de empresas de semiconductores y firmas de hardware tecnológico como Dell Technologies.

Meta, entre las grandes tecnológicas que invierten masivamente en la construcción de centros de datos de IA, destaca la próxima semana de informes trimestrales, junto con las empresas de semiconductores Lam Research y Texas Instruments.

A pesar de la recuperación tentativa en los futuros de Wall Street, la pronunciada caída de las acciones de inteligencia artificial y el alza de la inflación mantienen en vilo a los inversores. NYSE

La inquietud se extendió por los mercados ante los riesgos relacionados con el financiamiento de la expansión de la inteligencia artificial, que incrementó las utilidades de un amplio sector de empresas e impulsado el crecimiento económico.

Los inversionistas seguían de cerca la situación de CoreWeave, una empresa de inteligencia artificial en la nube con una deuda de aproximadamente u$s50.000 millones. Esta semana, sus acciones se desplomaron 15%.

Las claves en Asia y Europa

Los mercados bursátiles europeos repuntaron este viernes, ya que el sentimiento del mercado mostró signos de recuperación tras la fuerte caída de las acciones tecnológicas en la rueda previa, mientras que el dólar bajó en los mercados internacionales y se encaminaba a una pérdida semanal (-0,6%) por primera vez en tres semanas.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,79%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,09% y el CAC francés acompaña con 0,42%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,09%.

Las acciones subieron en su mayoría durante las operaciones asiáticas tras la recuperación de los movimientos de la sesión anterior. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,52%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,24%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,04% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,66%.

Los precios del petróleo bajan 0,17% este viernes, con los futuros del crudo Brent a u$s105,22 el barril, pero aún así se encaminan a una ganancia semanal debido a la incertidumbre sobre el suministro de petróleo de Medio Oriente. Los ataques en torno al estrecho de Ormuz se han intensificado en los últimos 10 días.