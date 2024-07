Luis Caputo confirmó que el BCRA sacó oro de las reservas y lo envió a Londres

Los días 7 y 28 de junio salieron camiones de caudales del BCRA con lingotes de oro rumbo a Londres. El objetivo, usarlos como garantía para obtener rentabilidad. Luis Caputo habló del tema, pero el Central no lo confirmó aún.

Una respuesta que confirmó "sin confirmar" la medida y el silencio del BCRA

Caputo defendió su jugada al asegurar que "es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo" y, aunque dio a entender que sí se hizo el envío, no respondió por sí o por no a la consulta. Asimismo, aún falta conocer la postura del BCRA, que no se pronunció al respecto. Apenas dan una respuesta institucional.