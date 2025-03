Fondos globales: cuáles son los 10 gestores más valorados y por qué los eligen

¿Cómo está compuesto el top ten por región? En Europa el top 10 está integrado por BlackRock, JP Morgan AM, Fidelity, Pictet AM, Amundi, iShares, Vanguard, Rebeco, Schroders y DWS; mientras que en el caso de EEUU son BlackRock, Vanguard, Capital Group, JP Morgan AM, Fidelity, First Trust, PIMCO, Franklin Templeton, Dimensional Fund Advisors y T. Rowe Price. Por el lado de Asia-Pacífico, el trío BlackRock, JP Morgan AM y Fidelity lideran seguidos por PIMCO, Allianz GI, Alliance Bernstein, Vanguard, Schroders, Franklin Templeton y Blackstone Group.