Paso a paso: cómo proteger tu cuenta de Mercado Pago si te robaron el celular

Al momento de que la persona de confianza realiza el reporte, se cierran automáticamente todas las sesiones activas y se desvinculan todos los dispositivos asociados, evitando el acceso no autorizado de un tercero a la cuenta. Esta herramienta permite, en simples pasos, designar hasta cinco amigos o familiares que podrán actuar cuando sea necesario .

Desde Mercado Pago, además, recomiendan activar las medidas de seguridad en la pantalla de bloqueo del celular, para que no vulneren la información personal. Por eso, la empresa no permite ingresar a la app desde teléfonos que no tengan activada algún tipo de medida de seguridad (como pin, patrón, huella digital o reconocimiento facial).