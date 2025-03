Desgarradora publicación de la hermana de la víctima de femicidio en Mendoza: "No hay palabras que describan mi dolor"







Gisella Del Souc lamentó el asesinato de su hermana Carla en Mendoza y apuntó contra Federico Acevedo, responsable del crimen: "No pudiste nunca entender tanta maldad".

Giselle y Carla Del Souc, víctima de femicidio en Mendoza.

"No hay palabras que describan mi dolor", expresó a través de una movilizante publicación Gisella Del Souc, la hermana de Carla Del Souc, la maestra de 27 años que fue asesinada por su expareja en Mendoza.

A través de un posteo en su cuenta de Facebook, la hermana de la víctima se preguntó: “¿Quién me va a acompañar? ¿Quién va ser así de incondicional? ¿Quién me va pelear? ¿Cómo le explico a mi hijo que no te vamos a tener más con nosotros?“.

Respecto al femicidio, lamentó: “Si eras la que siempre estaba ahí, para todo siempre vos, este hdp nos cagó la vida así de esa forma. ¿Por qué lo subestimamos tanto? No logro entender, no dejo de sentir que podría haber hecho algo más que aconsejarte y acompañarte siempre, quería tenerte tan cerquita mío que no sabía ya cómo hacer para que no te enojes por mis consejos para que me escuches, para que hubieras podido ver quién era realmente".

En ese sentido, apuntó contra el femicida, Federico Acevedo, de 32 años, quien se suicidó ante la policía luego de cometer el crimen, y reconoció que mantenía un vínculo tóxico con su hermana. “Tu corazón era tan noble, tan puro, que no pudiste nunca entender tanta maldad, tanta manipulación que hizo con todos. Me duele el alma, se me desgarra el corazón de imaginarme tu dolor. No quiero dormir porque no quiero despertar y darme cuanta que no es una pesadilla, es la realidad”.

Por último, Gisella cerró el posteo al expresar: “Dame fuerzas para sostener a mami y papi, dame fuerzas para poder seguir porque no sé cómo se hace, tantas veces marchando por las pibas, sintiendo el dolor de las demás, estando para las compañeras. Me duele tanto saber que hoy voy a salir a marchar por vos, sin vos. Te amo para la eternidad y te voy a extrañar cada día de mi vida. No quiero creerlo”, agregó. El brutal femicidio de Carla Del Souc en Mendoza Carla Del Souc, una docente de 27 años oriunda de Mendoza, fue asesinada a puñaladas por su expareja dentro del comercio donde trabajaba, en pleno centro del departamento de Rivadavia. El femicida se quitó la vida ante la policía. El brutal crimen ocurrió cerca de las 22:00 del sábado en un local ubicado la intersección de las calles Lavalle y Remedios de Escalada. De acuerdo al relato de testigos, Federico Acevedo ingresó de manera agresiva, comenzó a hostigar verbalmente a la víctima y, cuando los clientes alertaron a la Policía, la atacó con un cuchillo en la zona del cuello. Según señaló una de las personas que atestiguó el hecho, la joven le pedía al femicida que la dejara en paz. Sin embargo él, al escuchar las sirenas, le recriminó: "¿Ves el quilombo que armaste?", y la apuñaló.

