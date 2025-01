Un gurú apuesta a invertir en empresas cuánticas en su nueva estrategia en la bolsa

Consejos para invertir en este 2025

"No es necesario que uno sea perfecto en la gestión del dinero, basta con que sea lo suficientemente bueno, y eso significa que no hay que perder el tiempo intentando anticipar cada pequeña oscilación del mercado", afirmó.

Luego, indicó que, en la mayoría de los casos, apostar por un simple fondo indexado al S&P 500 será más que suficiente para proteger e incrementar el capital a largo plazo.

"Si uno gestiona bien su cartera, si hace los deberes y mantiene la disciplina, creo que puede superar al S&P 500 con un grupo diversificado de acciones individuales. Pero no todo el mundo tiene ese tiempo, no todo el mundo tiene el temperamento, no todo el mundo se siente cómodo asumiendo más riesgos para conseguir un mayor rendimiento. Y eso también está perfectamente bien. Hay que hacer lo que es mejor para uno mismo", sostuvo el famoso conductor.

Posteriormente, aconsejó realizar compras progresivas en lugar de invertir todo el dinero de una sola vez. Por ejemplo, habría que hacer 100 operaciones de 500 acciones y no 1 de 50.000. De esta manera, si los activos financieros bajan, el precio promedio de compra será menor y la recuperación, más rápida.

"Cuando comprás todo de golpe, básicamente estás declarando que las acciones no van a bajar más. Es una locura. Nadie tiene ese tipo de percepción todo el tiempo. Comprar gradualmente, por etapas, consiste en reconocer que nuestro juicio es falible", señaló Cramer.