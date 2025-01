14 de enero: ¿por qué se conmemora el Día Mundial de la Lógica?

Los mejores juegos de lógica para celebrar el día

Además de ser entretenidos y desafiantes, los problemas lógicos representan un buen ejercicio para trabajar el pensamiento. Por eso, en la celebración de su día, enumeramos los mejores juegos para probar y resolver.

1. La isla de los ojos azules

En una isla hay 100 habitantes. Todos ellos tienen o bien ojos azules o bien ojos marrones. Todos ven el color de los otros, pero no el color propio. No pueden hablar del tema y no hay espejos. Eso sí: una ley establece que si alguien descubre que tiene los ojos azules, ha de abandonar la isla a las 8 de la mañana siguientes. Todos los isleños tienen la misma capacidad para razonar y todos son capaces de usar una lógica impecable.

Un día, una persona llega de visita a la isla y, mientras los mira a todos, dice, sin señalar a nadie en concreto: “¡Qué bueno es ver al menos una persona con ojos azules después de tanto tiempo de estar en alta mar!”

¿Qué consecuencias trajo este comentario a los habitantes de la isla?

2. La sucesión más difícil

¿Qué número sigue en esta sucesión numérica:

1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 1000…

3. El camino del monje

Un monje parte al amanecer de su monasterio hasta la cima de una montaña, donde llega tras un camino de varias horas. Se queda a descansar y a dormir, y sale por la mañana de la montaña a la misma hora para regresar a su monasterio.

Es posible que no tardara lo mismo en ir que en volver y da igual que su velocidad no fuera constante o cuándo y cuántas veces se parara a descansar: el monje pasó por algún punto del camino exactamente a la misma hora, pero con un día de diferencia. ¿Por qué?

Soluciones

Si bien es cierto que la idea es resolver cada uno de los acertijos uno mismo, también es verdad que luego de hacerlo queremos saber si está bien nuestra conclusión, por eso, a continuación están las soluciones:

1. Todos los que tengan ojos azules abandonarán la isla.

Si sólo hubiera una persona con ojos azules, lo sabría ya que vería que los 99 restantes los tienen marrones, así que se marcharía.

Si hubiera dos, el primero (A) podría pensar que se refiere al segundo (B) y que sólo hay uno, pero el segundo pensaría lo mismo del primero. Cuando uno ve que el otro no deja la isla el primer día, sólo le queda deducir que él también tiene los ojos azules, por lo que ambos se tendrán que marchar al segundo día.

Lo mismo ocurre si hubiera tres, ya que A vería que B y C no dejan la isla y que, por tanto, él también tiene los ojos azules, así que se tendrían que ir los tres el tercer día, al ver A (por ejemplo) que ni B ni C se han ido el segundo día.

Y así hasta que se vayan todos los habitantes con ojos azules, sean cuantos sean.

2. 1001.

Es el siguiente número que en castellano se escribe sin e. Lo sé, estás muy enfadado. Para compensar, te propongo otro acertijo similar. ¿Qué número sigue en esta otra secuencia?

U, D, T, C, C, S, S…

Ojo, que va la solución en la siguiente línea.

(Solución: sigue la O. Son las iniciales de los números 1, 2, 3, 4...).

3. Imaginemos que se trata de dos monjes que salen a la misma hora de puntos opuestos: si siguen el mismo camino, en algún momento se tendrán que cruzar. Ahora parece obvio, ¿verdad?