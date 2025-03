Gerard Depardieu negó las acusaciones de agresión sexual en su contra

El reconocido actor Gérard Depardieu negó ante el tribunal de París las acusaciones de agresión sexual en su contra y defendió su comportamiento . Durante su primera declaración en el juicio, el intérprete de 76 años rechazó las denuncias presentadas por dos trabajadoras del filme Les volets verts, asegurando que no incurrió en ninguna conducta inapropiada.

“No veo por qué disfrutaría manoseando a una mujer en un plató de cine. No soy un sobón. Hay muchos vicios que verdaderamente no conozco”, afirmó Depardieu, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.