9 de enero: ¿por qué se celebra el Día del Ascenso en Globo?

Cómo se controla el globo aerostático

El funcionamiento de un globo aerostático es similar al de un barco. Si el globo fuera el barco, el aire circundante debajo sería el agua que lo sostiene. Al calentar aire dentro de la superficie que encierra el globo, este se vuelve más ligero y menos denso que el frío que lo rodea y hace que el globo se eleve.

No obstante, el globo no tiene sólo la abertura inferior que permite la entrada del aire, sino también un orificio en la parte superior que hace que este aire también pueda salir. Mientras más caliente esté el aire dentro del globo, más se elevará este. Según los expertos, lo difícil no es elevarlo, sino pilotearlo, porque no tiene volante ni timón.

Para poder elegir la dirección, los pilotos deben aprovechar las corrientes de aire que cambian según la altura a la que se encuentre el móvil. De esta manera realizan los cambios de dirección, es decir están a merced de los vientos. Por otro lado, la respuesta del globo no es instantánea, por lo tanto los pilotos deben anticiparse a las necesidades del vuelo.