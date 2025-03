Quiénes fueron los futbolistas que usaron la "10" cada vez que Messi no jugó para la Selección

Los futbolistas que usaron la "10" cada vez que Messi no jugó para la Selección argentina

La Selección argentina sufrió la sensible baja de Lionel Messi , por lo que se abrió la posibilidad de que otro jugador use la camiseta número diez en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas que el elenco nacional disputará con Uruguay en Montevideo y con Brasil en el Estadio Más Monumental .

El que pica en punta para usar la camiseta que hace más de 15 años que le corresponde a Messi es el atacante del Atlético Madrid, Ángel Correa. Esta no sería la primera vez que la use, ya que también lo hizo en dos ocasiones (en una más fue al banco y no ingresó).