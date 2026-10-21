Alerta naranja por tormentas y cambios en el clima por El Niño: cuáles son las provincias afectadas y qué se espera

El SMN advirtió sobre fenómenos de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional, con posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Además, se esperan acumulados de hasta 50 milímetros en algunas zonas.

Alertas por lluvias intensas y cambios en el clima por El Niño.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos para distintas regiones de la Argentina durante este miércoles. Las advertencias alcanzan a varias provincias, donde se esperan precipitaciones abundantes, posible caída de granizo y ráfagas que podrían provocar inconvenientes. El escenario se da en medio del avance de El Niño , un fenómeno climático que podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte durante los próximos meses.

El nivel naranja por tormentas rige en el sur de San Luis y el centro de Mendoza , donde se prevén fenómenos que podrían representar un riesgo para la población y los bienes. Según el SMN, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 35 y 50 milímetros , aunque esos valores podrían superarse en algunos sectores. También se esperan descargas eléctricas frecuentes, ráfagas intensas y la posibilidad de granizo.

Por su parte, la advertencia amarilla por tormentas comprende sectores de Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe, La Pampa y Neuquén . En esas zonas se estiman acumulados de entre 15 y 35 milímetros , con la posibilidad de registros superiores de manera puntual.

El organismo también informó sobre una alerta amarilla por lluvias para Río Negro y Chubut , donde podrían registrarse precipitaciones de distinta intensidad y tormentas ocasionales. Los valores previstos se ubican entre 10 y 30 milímetros.

A su vez, hay advertencias por viento Zonda en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan . Se esperan ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, con posibles consecuencias como una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de marcada sequedad.

Confirmaron alertas meteorológicas en Argentina por el impacto de El Niño. SMN

Qué recomienda el SMN ante las alertas

Frente a estas condiciones, el organismo aconseja permanecer en lugares seguros durante los episodios más intensos, evitar sacar la basura y mantener limpios los desagües para facilitar el escurrimiento del agua. También recomienda cerrar puertas y ventanas, alejarse de las aberturas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de que el agua ingrese a una vivienda, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si es seguro hacerlo. Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Cómo puede influir El Niño en el clima argentino

Las alertas meteorológicas se emiten en un contexto marcado por la evolución de El Niño, un fenómeno climático que podría intensificarse en los próximos meses. Según el informe de octubre del SMN, hay una probabilidad muy alta de que se mantenga durante el trimestre de octubre a diciembre de 2026.

El fenómeno puede alterar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas, aunque sus efectos varían según la región. Su evolución será clave para anticipar posibles cambios en las condiciones meteorológicas y seguir de cerca la situación hídrica en distintas zonas de la Argentina.