ANSES confirmó los nuevos montos de la AUH, SUAF y asignaciones en noviembre 2026

Las asignaciones tendrán una actualización del 1,9% en noviembre. Conocé cuánto se cobrará por hijo, los valores por discapacidad, las escalas del SUAF y los nuevos topes de ingresos.

ANSES actualizará en noviembre los montos de la AUH y las asignaciones familiares del SUAF, con importes diferenciados según la prestación, los ingresos del grupo familiar y la zona de residencia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) actualizará los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones a partir de noviembre de 2026. El incremento previsto es del 1,9% , en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informada por el INDEC.

Con esta actualización, la AUH alcanzará aproximadamente los $159.563 por hijo , aunque el importe que se deposita mensualmente será menor porque ANSES retiene el 20% para el pago posterior, sujeto a la presentación de la Libreta.

Por su parte, las asignaciones del SUAF tendrán nuevos valores según los ingresos del grupo familiar. Los importes que siguen corresponden a las cifras difundidas para noviembre y deben distinguirse de una resolución oficial definitiva cuando corresponda.

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en torno a los $159.563 por menor . Sin embargo, el pago mensual habitual corresponde al 80% de ese importe, equivalente a $127.650,40 . El 20% restante, unos $31.912,60 , se acumula hasta que el titular cumpla con los requisitos establecidos por el organismo para cobrarlo.

La retención tiene como objetivo acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes alcanzados por la prestación. Para solicitar el dinero acumulado, la persona titular debe presentar la Libreta AUH con la información requerida y esperar la validación de ANSES. Por eso, el monto total de la asignación no debe confundirse con el dinero que ingresa a la cuenta todos los meses.

También es importante tener en cuenta que el importe final puede variar según la prestación y las condiciones particulares de cada familia. La Asignación por Embarazo tiene un valor de referencia equivalente al de la AUH general, mientras que los beneficios complementarios, como el Apoyo Alimentario del Plan 1000 Días, se liquidan bajo sus propias condiciones. Para conocer el detalle de cada pago, se recomienda consultar la liquidación individual en los canales oficiales de ANSES.

Escala de asignaciones familiares SUAF según el Ingreso del Grupo Familiar

Las asignaciones familiares del SUAF están destinadas, entre otros grupos, a trabajadores registrados, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados que reúnen las condiciones del régimen. A diferencia de la AUH, el monto de la asignación por hijo depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y del tramo que corresponda.

Para noviembre, la escala difundida contempla los siguientes valores estimados para la asignación por hijo y prenatal:

Ingreso del grupo familiar hasta $1.235.335 el monto por hijo es de: $79.792

Ingreso del grupo familiar de $1.235.335 a $1.811.738 el monto por hijo es de: $53.825

Ingreso del grupo familiar de $1.811.738 a $2.091.709 el monto por hijo es de: $32.556

Ingreso del grupo familiar de $2.091.709 a $6.541.701 el monto por hijo es de: $16.800

Los importes corresponden a la escala general y pueden presentar diferencias para determinadas zonas geográficas. Además, las cifras publicadas para noviembre se calcularon a partir del aumento del 1,9%, por lo que es necesario verificar los valores definitivos que establezca ANSES antes de realizar una liquidación.

En el caso de las asignaciones por hijo con discapacidad, los valores proyectados también varían de acuerdo con el ingreso familiar. Los montos de referencia son de $259.787 para el primer tramo, $183.785 para el segundo y $115.992 para el tramo superior. Esta prestación tiene condiciones específicas y no se rige por el mismo límite de edad que la asignación familiar ordinaria por hijo.

AUH por discapacidad y Zona Austral: cuáles son las cifras de cobro

La AUH por hijo con discapacidad tendrá un monto total estimado de $519.550 en noviembre. Con el esquema habitual de pago del 80%, el depósito mensual sería de $415.640, mientras que los $103.910 restantes quedarían retenidos hasta el cumplimiento de las condiciones correspondientes.

Para quienes viven en la Zona Austral, los valores son más elevados por el adicional geográfico previsto para determinadas localidades. En la AUH general, el monto total de referencia asciende a $207.432, con un pago mensual del 80% de $165.945,60 y una retención de $41.486,40.

En el caso de la AUH por discapacidad en esa zona, el importe estimado llega a $675.415, con un pago mensual aproximado de $540.332 y un 20% retenido de $135.083. La aplicación de estos valores depende de que el domicilio y la prestación cumplan las condiciones previstas por el organismo, por lo que conviene revisar la liquidación personal antes de calcular el ingreso total del hogar.

Topes de ingresos para cobrar SUAF: los nuevos límites de ANSES

El acceso a las asignaciones familiares del SUAF depende tanto de los ingresos totales del hogar como de los límites individuales establecidos para cada integrante. Para noviembre, los valores proyectados ubican el tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar en $6.541.701 y el límite individual por integrante en aproximadamente $3.270.850.

Esto significa que una familia puede quedar excluida del cobro si supera alguno de los límites establecidos, incluso cuando la suma de los ingresos de sus integrantes no exceda el máximo familiar. Por ese motivo, no alcanza con considerar únicamente el sueldo de uno de los progenitores: es necesario revisar los ingresos brutos computables y las reglas vigentes del régimen.

Antes de iniciar un reclamo o dar por perdido el beneficio, se recomienda verificar los datos registrados en ANSES y consultar las condiciones actualizadas del SUAF. Los topes pueden modificarse con la movilidad mensual y su aplicación depende de los valores oficiales vigentes para el período. La información definitiva debe confirmarse en los canales institucionales del organismo.