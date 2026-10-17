ANSES entrega una ayuda a trabajadores en blanco en octubre: cuánto se cobra y cuáles son los topes

El SUAF tiene un nuevo aumento en octubre de 2026. Conocé cuánto se paga por hijo según los ingresos familiares y cuáles son los límites para acceder a la prestación.

El monto por hijo depende de los ingresos del grupo familiar y de los topes establecidos por el organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó en octubre los montos de las Asignaciones Familiares del SUAF , el sistema que permite a trabajadores registrados y otros grupos alcanzados por la normativa cobrar una ayuda económica por sus hijos.

El incremento aplicado este mes es del 1,66% y también modifica los rangos de ingresos que determinan quiénes pueden recibir el beneficio.

El monto que cobra cada familia depende de sus ingresos mensuales, de la cantidad de hijos y de la zona geográfica en la que reside. Por eso, no todos los trabajadores en blanco reciben la misma suma : cuanto mayor es el ingreso familiar dentro de los rangos habilitados, menor puede ser el valor de la asignación por hijo.

Con los valores vigentes desde octubre de 2026, la asignación familiar por hijo para trabajadores en relación de dependencia se organiza en cuatro rangos de ingresos del grupo familiar. En el valor general, los importes mensuales son los siguientes:

Estos importes corresponden al valor general y pueden variar en las zonas geográficas con montos diferenciales. Para el caso de hijos con discapacidad, los valores y los rangos aplicables son distintos, de acuerdo con las tablas oficiales de ANSES.

El SUAF no es lo mismo que la Asignación Universal por Hijo (AUH). Mientras que la AUH está destinada a familias que cumplen las condiciones de ese régimen, el SUAF alcanza, entre otros grupos, a trabajadores registrados que reúnen los requisitos de ingresos y situación familiar establecidos por la normativa.

Aumento del 1,66%: los nuevos montos confirmados del SUAF

La actualización de octubre fue establecida mediante la Resolución 283/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre. La norma dispone un incremento del 1,66% sobre los montos de las asignaciones familiares y los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, con las excepciones previstas en la regulación.

La suba se aplica a las asignaciones que se perciben o cuyos hechos generadores se producen desde octubre de 2026. De esta manera, se actualizan tanto el dinero que reciben los beneficiarios como los parámetros económicos utilizados para definir el acceso al sistema.

Además de la asignación mensual por hijo, el SUAF contempla otras prestaciones, como las asignaciones por prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual, según corresponda. Cada una tiene requisitos particulares y montos específicos, por lo que es importante consultar la tabla oficial correspondiente antes de calcular cuánto puede cobrar una familia.

Cuáles son los topes de ingresos máximos para no perder el beneficio

Para cobrar las asignaciones familiares, ANSES considera el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que suma los ingresos computables de ambos progenitores. Se incluyen, según corresponda, los salarios, las jubilaciones y pensiones, las prestaciones por desempleo y otros ingresos contemplados por la normativa.

Desde octubre, el ingreso total del grupo familiar no puede superar los $6.419.726 para acceder a las asignaciones sujetas a ese límite. A su vez, si uno de los integrantes percibe más de $3.209.863 mensuales, el grupo queda excluido del cobro, aunque la suma de los ingresos de ambos integrantes no supere el tope familiar.

Para consultar la liquidación y comprobar si corresponde cobrar la asignación, los trabajadores pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es recomendable mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar inconvenientes en la acreditación del beneficio.