ANSES: la forma más fácil de ver y descargar el recibo de haberes de jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados pueden consultar y descargar sus recibos de haberes por internet a través de Mi ANSES, sin necesidad de ir a una oficina.

Jubilados y pensionados pueden consultar, descargar y guardar sus recibos de haberes a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite que jubilados y pensionados consulten sus recibos de haberes de manera online, a través de la plataforma Mi ANSES. El trámite es gratuito y permite acceder al detalle de los importes liquidados, los descuentos aplicados y el monto final que se cobra cada mes, sin tener que trasladarse hasta una oficina del organismo.

Para ingresar, los titulares necesitan su CUIL y la Clave de la Seguridad Social . Una vez dentro de la plataforma, pueden revisar la liquidación correspondiente al período más reciente, descargar el comprobante y consultar información de meses anteriores cuando esté disponible.

El recibo funciona como respaldo del cobro previsional y puede ser útil para realizar trámites bancarios, administrativos o personales.

El primer paso es ingresar a Mi ANSES , desde el sitio web oficial o mediante la aplicación móvil, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Después de validar los datos, el usuario debe buscar la sección destinada a jubilaciones y pensiones o la opción de consulta de recibos de haberes, según las alternativas que muestre la plataforma.

Una vez dentro, es posible seleccionar el período que se desea revisar y acceder al detalle de la liquidación. Allí figuran los conceptos que integran el haber, los adicionales que correspondan, las retenciones y los descuentos aplicados.

Esta información permite comprobar cómo se compone el importe depositado y detectar diferencias entre el monto bruto y el dinero efectivamente percibido.

Para conservar el comprobante, el titular puede utilizar la opción de descarga o impresión disponible en la plataforma. El recibo suele guardarse en formato PDF, lo que facilita archivarlo en el celular o la computadora y enviarlo cuando sea necesario. No hace falta acudir personalmente a una oficina de ANSES para realizar esta consulta digital.

Historial de liquidaciones: cómo revisar los cobros de meses anteriores

Mi ANSES también permite consultar información previsional de períodos anteriores mediante las opciones disponibles en la cuenta. Para hacerlo, el usuario debe ingresar con sus credenciales, buscar la sección de recibos o liquidaciones y elegir el mes que necesita revisar. La disponibilidad de los períodos depende de los registros que muestre el sistema.

Revisar el historial puede ser útil para comparar los haberes de distintos meses y comprobar cómo impactaron los aumentos, los bonos extraordinarios o las modificaciones en los descuentos. También permite identificar cambios en conceptos específicos de la liquidación y conservar comprobantes para gestiones personales o administrativas.

Si el recibo de un mes determinado no aparece o hay diferencias entre la liquidación y el depósito recibido, conviene verificar primero que se haya seleccionado el período correcto.

Si la inconsistencia continúa, el titular puede recurrir a los canales oficiales de atención de ANSES para solicitar orientación. Es recomendable conservar los comprobantes y los datos del pago para facilitar cualquier consulta posterior.

Clave de Seguridad Social y CUIL: los únicos datos que necesitás para ingresar

El CUIL es el número que identifica al titular dentro del sistema de seguridad social argentino. La Clave de la Seguridad Social, por su parte, es la contraseña personal que permite acceder a los servicios digitales de ANSES. Ambos datos son necesarios para ingresar a Mi ANSES y consultar información previsional protegida.

Quienes todavía no tienen una clave pueden generarla desde los canales oficiales del organismo, siguiendo las instrucciones de validación de identidad.

Si ya cuentan con una contraseña, pero no la recuerdan, pueden utilizar las opciones de recuperación disponibles. El procedimiento puede solicitar verificaciones adicionales para garantizar que el acceso corresponda al titular de la cuenta.

Por seguridad, es importante ingresar únicamente desde el sitio oficial de ANSES o desde la aplicación legítima y no compartir la contraseña con terceros. El recibo contiene información personal y económica, por lo que conviene guardar el archivo en un dispositivo protegido.

Con el CUIL y la clave vigentes, los jubilados y pensionados pueden realizar la consulta sin costo y acceder a sus liquidaciones desde cualquier lugar con conexión a internet.