ANSES en noviembre: confirman dos cambios clave para titulares de AUH y Asignación por Embarazo

Desde noviembre comenzará a funcionar un sistema de acreditación automática de requisitos para facilitar el cobro del 20% retenido de la AUH. Qué deben saber las familias beneficiarias.

Desde noviembre de 2026, ANSES aplicará un sistema de verificación automática de requisitos para facilitar el cobro del 20% retenido de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde el 1 de noviembre de 2026 modificaciones en el mecanismo para acreditar los requisitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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El cambio principal consiste en que el organismo podrá verificar automáticamente información vinculada con la salud y la escolaridad de los niños, para facilitar el acceso al porcentaje del beneficio que queda retenido durante el año.

La medida fue establecida mediante la Resolución 290/2026 y apunta a reducir la necesidad de presentar documentación en papel.

Aunque también hay información sobre su impacto en la Asignación por Embarazo, es importante distinguir el alcance formal de la norma: la resolución regula específicamente la acreditación automática de la condicionalidad educativa de la AUH . Por eso, no corresponde afirmar que todos los trámites de ambas prestaciones dejarán de requerir documentación.

La primera novedad es la verificación automática de los requisitos de salud y escolaridad mediante el intercambio de información entre organismos públicos.

En lugar de depender exclusivamente de los formularios que presentan las familias, ANSES podrá recibir datos de los registros oficiales para comprobar si se cumplieron las condiciones necesarias para acceder al porcentaje retenido de la asignación.

La segunda modificación consiste en simplificar el acceso al 20% acumulado de la AUH cuando la información requerida ya esté disponible y pueda verificarse correctamente.

De esta manera, los titulares que cumplan las condiciones podrán acceder al pago sin realizar la presentación presencial de la Libreta para acreditar nuevamente esos datos. La aplicación del nuevo mecanismo alcanza a los montos reservados que se pongan al pago desde el 1 de noviembre.

Sin embargo, el cambio no significa que todos los beneficiarios cobrarán automáticamente en una fecha determinada ni que se eliminen todas las obligaciones vinculadas con la asignación.

El sistema depende de la disponibilidad y consistencia de la información remitida por los organismos correspondientes. Si falta algún dato o existe una discrepancia, la familia podrá tener que completar la acreditación por la vía habitual.

Adiós al papelerío: cómo funcionará la acreditación automática de requisitos

Hasta ahora, las familias que cobran la AUH debían presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación para acreditar las condiciones vinculadas con los controles médicos, la vacunación y la asistencia escolar.

Ese procedimiento permitía demostrar que los niños cumplían con los requisitos del programa y habilitaba el cobro del monto que ANSES retiene durante el año.

Con el nuevo esquema, la información se compartirá entre los organismos públicos competentes y ANSES podrá consultar los registros para comprobar el cumplimiento de las condiciones.

Para los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, la información educativa será remitida por la Secretaría de Educación, mientras que los datos sanitarios se integrarán al mecanismo de verificación previsto para acreditar los controles correspondientes.

La simplificación será especialmente útil para las familias cuyos datos estén completos y correctamente registrados. No obstante, conviene revisar la información disponible y conservar la documentación médica y escolar.

Si el sistema no logra confirmar algún requisito, el titular podrá presentar la Libreta ante ANSES para acreditar el cumplimiento o realizar el reclamo que corresponda.

Qué pasará con el cobro del 20% retenido y la presentación de la Libreta

La AUH se liquida habitualmente en dos partes: el 80% del monto se paga cada mes y el 20% restante queda reservado hasta que se acrediten las condiciones exigidas por el programa.

El nuevo mecanismo busca facilitar el acceso a ese dinero acumulado mediante la verificación automática de los datos oficiales, sin exigir la presentación de documentación en papel cuando la información ya pueda comprobarse.

Esto no implica que el porcentaje retenido se incorpore automáticamente al pago mensual ordinario ni que todos los beneficiarios reciban el dinero de inmediato.

El cobro depende de que ANSES pueda verificar las condiciones requeridas y procese la liquidación correspondiente. La fecha y el monto final deben consultarse a través de los canales oficiales del organismo.

La Libreta AUH seguirá vigente para los casos en los que ANSES no disponga de la información necesaria o cuando la persona titular necesite presentar un reclamo.

Por eso, las familias no deberían asumir que ya no necesitan completar ningún trámite. La recomendación es consultar Mi ANSES y verificar si el cumplimiento de los requisitos figura acreditado antes de dar por confirmado el pago del 20% acumulado.