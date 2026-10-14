Aparecieron cinco ballenas muertas en Puerto Madryn en menos de 48 horas y los investigadores buscan la causa

El hallazgo de varios ejemplares sin vida en la costa de Península Valdés encendió las alarmas entre biólogos y especialistas.

Durante esta época del año, la ballena franca austral se concentra en las aguas del golfo antes de emprender su viaje migratorio.

La aparición de cinco ballenas francas australes muertas en un lapso de solo dos días generó una profunda preocupación entre los científicos y las autoridades ambientales de Chubut. Los hallazgos, que incluyeron ejemplares de entre 10 y 14 metros de largo, se produjeron en distintos sectores de las playas de Puerto Madryn y zonas cercanas a la Península Valdés .

Esta situación se suma a un escenario que ya venía siendo monitoreado de cerca por los expertos. Según las estimaciones preliminares del Instituto de Conservación de Ballenas, la cantidad de crías fallecidas durante esta temporada podría superar los registros históricos de años anteriores.

La hipótesis principal que manejan los biólogos apunta a la presencia del fenómeno conocido como marea roja . Se trata de un crecimiento masivo de microalgas tóxicas en el mar , favorecido por el aumento de la temperatura del agua, la luz solar y la concentración de nutrientes.

Mariano Coscarella, biólogo e investigador del CONICET, explicó al medio ADNSUR que durante este período del año los animales comienzan a comer dentro del golfo antes de emprender sus rutas migratorias. Al filtrar el agua para alimentarse, ingieren de forma indirecta las microalgas que producen estas toxinas.

En el caso de las crías, los análisis preliminares también evalúan el impacto de una infección bacteriana vinculada a la erisipela , aunque los laboratorios continúan procesando las muestras para confirmar el diagnóstico definitivo. Al mismo tiempo, se realizan estudios sobre las aguas de los golfos Nuevo y San José para evaluar el estado general del ecosistema marino.

Por qué llegan las ballenas a la costa de Puerto Madryn en octubre

Las aguas protegidas de los golfos de la Península Valdés funcionan como un refugio natural para la ballena franca austral. Cada año, entre mayo y diciembre, miles de ejemplares se acercan a la costa de Chubut para cumplir las etapas clave de su ciclo biológico, como la reproducción, el nacimiento y el amamantamiento de las crías.

AFP

Durante el mes de octubre la presencia de cetáceos alcanza uno de sus puntos más altos en la región. En esta época, las madres y sus crías conviven con jóvenes y adultos que se preparan para dejar la zona y dirigirse hacia áreas de alimentación en mar abierto.

La gran concentración de animales en un espacio delimitado hace que cualquier alteración ambiental, como la marea roja o la proliferación de bacterias, tenga un impacto mucho mayor sobre la población que habita en el golfo.