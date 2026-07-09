Nueva operación en la pesca fortalece la producción, la logística y el empleo en Chubut + Agregar ámbito en









Cabo Vírgenes incorpora una planta industrial en Puerto Madryn, un buque tangonero congelador y nueva infraestructura logística para ampliar la producción y fortalecer las exportaciones de productos pesqueros.

La adquisición forma parte del plan de inversiones que AISA Group impulsa desde su desembarco en el negocio pesquero argentino.

La industria pesquera continúa mostrando movimientos de consolidación y expansión. Cabo Vírgenes, empresa integrante de AISA Group, concretó la adquisición de Sea Fresh, una operación que amplía su capacidad industrial, incorpora nuevos activos estratégicos y fortalece su presencia en uno de los principales polos pesqueros del país.

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La transacción incluye una planta de procesamiento de pescado fresco y congelado ubicada en Puerto Madryn, provincia de Chubut, construida sobre un predio de 7.000 metros cuadrados y con capacidad para procesar 25 toneladas diarias. El establecimiento dispone además de una cámara frigorífica con capacidad para 1.800 toneladas, infraestructura que permitirá fortalecer la cadena de frío, optimizar la logística y ampliar tanto la producción propia como los servicios de almacenamiento para terceros. Actualmente, Sea Fresh registra un volumen de producción cercano a 4.000 toneladas anuales.

La operación también incorpora el buque tangonero congelador Santiago I (IMO 7904982), especializado en la captura y procesamiento de langostino. La embarcación posee 31,65 metros de eslora, 8,13 metros de manga y una capacidad de bodega de 75 toneladas. Ya se encuentra operando en la campaña pesquera 2026 y genera más de 35 puestos de trabajo directos, incrementando la disponibilidad de activos propios para la actividad en aguas nacionales.

La planta de Puerto Madryn tiene capacidad para procesar hasta 25 toneladas diarias y una cámara frigorífica para almacenar 1.800 toneladas de productos. "La incorporación de Sea Fresh nos permite dar un salto de escala. Sumamos capacidad industrial, infraestructura logística y una flota complementaria que fortalece toda nuestra cadena de valor, desde la captura hasta la exportación. Esta integración nos permitirá operar con mayor eficiencia, ampliar nuestra capacidad de procesamiento, fundamentalmente en productos de alto valor agregado, y responder con mayor competitividad a la creciente demanda de los mercados internacionales", afirmó Juan Pablo Basavilbaso, gerente general de Cabo Vírgenes.

La adquisición forma parte del plan de inversiones que AISA Group impulsa desde su desembarco en el negocio pesquero argentino. En los últimos meses, la compañía incorporó nuevas embarcaciones, modernizó integralmente el buque factoría Mar Esmeralda y avanzó en un proceso de integración vertical orientado a aumentar la eficiencia operativa y potenciar las exportaciones.

Con la incorporación de Sea Fresh, Cabo Vírgenes fortalece su presencia en los principales polos pesqueros de Chubut al integrar las nuevas instalaciones de Puerto Madryn con la infraestructura que ya posee en Rawson. Esta red permitirá optimizar la utilización de la flota, reducir costos logísticos y mejorar los procesos industriales, generando mayores sinergias productivas. Para Juan José Retamero, fundador, propietario y CEO de AISA Group, la estrategia apunta a construir una plataforma productiva integrada que incremente la competitividad internacional. "Las ventajas competitivas ya no se construyen únicamente con mayor captura, sino integrando toda la cadena de valor. Queremos desarrollar una plataforma pesquera capaz de competir globalmente desde la Argentina, agregando valor en origen, incorporando tecnología, ampliando la capacidad industrial y generando empleo de calidad. Cada inversión que realizamos busca transformar activos individuales en un sistema productivo más eficiente, resiliente y con mayor capacidad exportadora", sostuvo. La incorporación del tangonero congelador Santiago I amplía la capacidad operativa de la flota y fortalece la captura y procesamiento de langostino en aguas nacionales. Fundada en 2008 e incorporada a AISA Group en 2025, Cabo Vírgenes está especializada en la captura, procesamiento y exportación de langostino austral salvaje. Tras esta adquisición, opera con bases productivas en Rawson y Puerto Madryn, además de contar con una plataforma logística en Palencia, España. Su flota quedó conformada por seis buques propios: los fresqueros Espartano, Cristo Redentor e Iglú I; los buques factoría Mar Esmeralda y Kaleu Kaleu; y el recientemente incorporado Santiago I. Con esta expansión, la empresa supera los 1.000 empleos directos vinculados a la actividad pesquera y consolida una estrategia de crecimiento que acompaña la diversificación de AISA Group en Argentina, donde también desarrolla inversiones en minería, energías renovables, agroindustria y real estate.

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