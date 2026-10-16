ARBA postergó hasta noviembre el vencimiento de distintos impuestos: cuáles son y cómo abonarlos + Agregar ámbito en









El organismo recaudador bonaerense extendió la fecha de pago de diversos tributos. Los beneficios por buen cumplimiento.

Hasta esa fecha, se podrá pagar en término y sin perder los beneficios por estar al día con los impuestos.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) extendió hasta el jueves 12 de noviembre el vencimiento de la cuota 9 del Impuesto Automotor, la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario.

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Hasta esa fecha, se podrá pagar en término y sin perder los beneficios por estar al día con los impuestos. Quienes tengan un buen cumplimiento, obtendrán un 10% de bonificación pagando con cualquier medio de pago que elijan.

ARBA postergó hasta noviembre el vencimiento de distintos impuestos Para pagar, se puede ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos. También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que figura en el correo electrónico que enviará la Agencia y que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

Impuesto a las Ganancias: ARCA extendió el plazo para presentar la declaración jurada 2025 La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 30 de octubre el plazo para presentar la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. La medida se oficializó a través de la Resolución General 5911/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su director ejecutivo, Andrés Vázquez. La prórroga alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas, tanto las responsables del régimen general como las adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Hasta ahora, el vencimiento para la presentación estaba fijado para el 13 de octubre, tras sucesivas extensiones. En los considerandos, el organismo explicó que la decisión responde a que el 17 de septiembre se sancionó la Ley 27.826, cuyas disposiciones impactan en la liquidación del impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025. Por eso, ARCA consideró aconsejable, por razones de administración tributaria, ampliar el plazo para facilitar el cumplimiento de las obligaciones.