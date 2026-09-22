Impuestos: ARBA amplía su sistema digital y acelera los trámites para recuperar saldos a favor

El organismo incluyó a las embarcaciones deportivas o de recreación en el sistema único de compensación para que puedan tramitarlo de manera totalmente online.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) amplió su sistema digital para la tramitación de demandas de repetición e incorporó las correspondientes al Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación , a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial del distrito.

A partir de esta incorporación, quienes tengan saldos a favor vinculados con embarcaciones podrán iniciar y tramitar la demanda de repetición de manera digital. La norma extiende a este impuesto el procedimiento web que ARBA ya utiliza para otros tributos, con el objetivo de reducir tiempos y agilizar la recuperación de créditos fiscales.

El director ejecutivo de ARBA , Cristian Girard , sostuvo que “desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof trabajamos para reducir los costos asociados al pago de impuestos. Simplificamos y agilizamos trámites, y al mismo tiempo intensificamos la devolución de saldos a favor para que el dinero vuelva más rápido a quienes corresponde” .

La digitalización de las demandas de repetición comenzó con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y luego se amplió a los impuestos Inmobiliario y Automotor. Con la resolución publicada hoy, se suma el segmento correspondiente a Embarcaciones Deportivas o de Recreación.

“Venimos avanzando por etapas para que cada vez más trámites puedan resolverse totalmente de manera digital. No alcanza con reemplazar el papel por una pantalla: hay que simplificar los procedimientos, eliminar pasos innecesarios y acortar los tiempos de respuesta” , explicó Girard .

El nuevo esquema comprende tanto los saldos a favor originados en pagos de obligaciones propias como aquellos casos en los que se haya realizado un pago sobre un objeto equivocado. La normativa dispone, además, que deberá presentarse una demanda de repetición por cada embarcación involucrada.

La propia resolución señala que los desarrollos tecnológicos alcanzados por ARBA permiten extender estos procedimientos y lograr una mejora en la efectividad y celeridad de los trámites.

Girard remarcó que “cuando alguien tiene un saldo a favor, nuestro objetivo es que pueda recuperarlo con la menor cantidad de pasos y en el menor tiempo posible. Esa lógica atraviesa todo el proceso de modernización que llevamos adelante en ARBA: usar la tecnología para hacer más simple la relación con quienes cumplen”.

La Agencia proyecta continuar durante los próximos meses con la incorporación de las demandas vinculadas con el Impuesto de Sellos y el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, y posteriormente sumar las correspondientes a agentes de recaudación.

“Cuando completemos esas etapas, todas las demandas de repetición que administra ARBA podrán tramitarse digitalmente. Es un cambio concreto: menos burocracia, respuestas más ágiles y una administración tributaria que pone la tecnología al servicio de las y los contribuyentes”, concluyó Girard.