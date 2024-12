Asignación Universal por Hijo: cuál es el monto total con los extras en diciembre 2024

También es importante recordar que el gobierno de Javier Milei decidió seguir con el bono extraordinario de $70.000 para ciertos sectores vulnerables y al ser el último mes del año, ANSES pagó varios aguinaldos y extras a los grupos que no les correspondía ese beneficio, todo esto con el objetivo de que todas las familias o beneficiarios puedan disfrutar de una tranquilidad económica en las fiestas.

Es fundamental presentar ese trámite y no solo por el 20% restante, sino porque en caso de no hacerlo es muy posible que para el próximo año no se te renueve el beneficio social, ya que al mostrar la Libreta, las autoridades del organismo pueden corroborar que cumpliste con todos los requisitos establecidos.