Cristina Kirchner vuelve a la justicia en demanda contra la ANSES por el cobro de sus dos pensiones

La titular del PJ pidió anular el acto administrativo con el que Javier Milei ordenó que no perciba los beneficios previsionales como expresidenta y viuda de Néstor Kirchner. Además solicitó una cautelar a partir de un fallo previo a su favor que está firme.

Cristina Kirchner acudió a la justicia federal de la Seguridad Social para que se anule la resolución adoptada por la ANSES, para que se suspenda el cobro de sus beneficios previsionales como ex mandataria y en calidad de viuda de un ex presidente. La demanda fue presentada el martes, confirmaron a Ámbito fuentes judiciales. No solo solicita la nulidad del acto administrativo ordenado por el Ministerio de Capital Humano, a raíz de la confirmación de su condena en el marco de la causa Vialidad por parte de la Cámara de Casación, sino que pide una medida cautelar para comenzar a cobrar, al menos, su pensión como viuda de Néstor Kirchner, caso que ya había ganado en tribunales.