Atención, monotributistas: la fecha clave en octubre 2026 que ya deben agendar

El vencimiento cae el martes 20: conoce qué conceptos reúne la cuota mensual y cuáles son las opciones digitales para cumplir a tiempo.

Los pequeños contribuyentes tienen una fecha marcada en el calendario de octubre. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció el martes 20 de octubre como vencimiento del pago mensual del monotributo , una obligación que alcanza a las personas inscriptas en el régimen simplificado, sin distinción de la terminación de su CUIT.

Con el plazo cada vez más cerca, conviene revisar el importe correspondiente a la categoría registrada y comprobar que el pago se realice por un canal habilitado. La operación puede hacerse desde internet, mediante aplicaciones bancarias o con otras herramientas electrónicas, sin necesidad de trasladarse a una dependencia del organismo.

Según el calendario publicado por ARCA, el vencimiento de octubre para los monotributistas será el martes 20 , fecha que rige para todas las categorías. A diferencia de otras obligaciones fiscales que pueden distribuirse según la terminación de la CUIT, el pago mensual de este régimen tiene una fecha común.

La regla general establece que el monotributo debe abonarse hasta el día 20 de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un feriado o un fin de semana, el plazo se traslada al primer día hábil siguiente . En octubre de 2026 no será necesario aplicar ese corrimiento, ya que el día 20 cae martes.

Antes de confirmar la transacción, el titular debería verificar tres cuestiones : que el período seleccionado sea octubre de 2026, que el importe corresponda a su categoría vigente y que la operación haya quedado efectivamente registrada. Un comprobante de pago es clave ante cualquier inconveniente. También conviene consultar la cuenta corriente de monotributistas y autónomos (CCMA), disponible en el sitio oficial, para revisar si el dinero se imputó al período correcto.

Qué incluye el pago unificado de ARCA este mes

La cuota del monotributo reúne distintos componentes en un solo pago. De acuerdo con la información oficial, comprende el impuesto integrado, los aportes destinados al sistema jubilatorio y la contribución correspondiente a la obra social, cuando corresponda según la situación del contribuyente.

El componente impositivo sustituye, dentro de los alcances del régimen simplificado, las obligaciones nacionales de IVA y Ganancias vinculadas a la actividad alcanzada. En lugar de liquidar esos tributos mediante el esquema general, el pequeño contribuyente abona un importe mensual establecido para su categoría.

El monto no es igual para todos. Depende de la categoría en la que se encuentre inscripta la persona y de los componentes que le correspondan. Por eso, dos trabajadores independientes que facturan por actividades diferentes pueden tener obligaciones mensuales distintas.

También existe el monotributo unificado, una modalidad que integra en un mismo pago el componente nacional y determinadas obligaciones provinciales o municipales para quienes cumplen las condiciones correspondientes. Su alcance depende de la jurisdicción y de la adhesión al sistema, por lo que no debe confundirse con la composición básica del régimen nacional.

ARCA fijó una fecha clave de octubre para los pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado. Pexels

Medios de pago electrónicos habilitados: VEP, débito y cajeros

ARCA dispone de varias alternativas para abonar la obligación mensual. Los monotributistas de las categorías generales deben recurrir a medios electrónicos, aunque existen excepciones para ciertos grupos, como los inscriptos en el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos.

Una de las opciones es el Volante Electrónico de Pago (VEP). Este comprobante permite identificar la obligación que se quiere cancelar y completar la operación desde una entidad o plataforma habilitada.

Para generarlo, el contribuyente puede ingresar al servicio correspondiente en ARCA y seleccionar los datos del pago. Luego deberá elegir un canal autorizado para concretar la transacción. Entre las alternativas disponibles figuran el homebanking, determinados servicios de pago electrónico y las billeteras virtuales habilitadas para operar mediante código QR.

Otra posibilidad es adherir al débito automático en una cuenta bancaria. El trámite puede realizarse desde el Portal Monotributo, dentro de la opción de pagos, o mediante la declaración de una CBU. También existen alternativas de adhesión a través de entidades bancarias habilitadas.

Los cajeros automáticos de las redes Banelco y Link también permiten pagar la obligación mensual mediante el sistema de importes preestablecidos. Esta modalidad está disponible para el período corriente y no contempla, por esa vía, la cancelación de intereses acumulados.

Las billeteras virtuales habilitadas constituyen otra alternativa. El pago puede realizarse con un código QR generado desde el Portal Monotributo o desde la cuenta corriente, según el tipo de obligación. Los canales disponibles pueden variar según la operación y la plataforma elegida.