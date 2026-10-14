Comprar ropa, tecnología, cosméticos o juguetes durante un viaje puede parecer conveniente, pero al volver a la Argentina entran en juego las reglas de la Aduana. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fija límites y excepciones para determinar cuándo corresponde pagar.
Qué cobrará ARCA por tus compras en el exterior: todo lo que tenés que saber antes de volver a la Argentina
Antes de volver al país, hay que revisar qué productos están exentos, cuáles tienen franquicia y cómo se calcula el arancel si se supera el límite.
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Si las compras superan la franquicia disponible, se aplica un 50% sobre el excedente. De todas formas, algunos artículos de uso personal pueden ser ingresados sin tener que consumir obligatoriamente ese beneficio.
Declaración de tecnología y bienes antes de salir del país
Antes de viajar, quienes lleven productos importados de valor deberían declararlos ante la Aduana. El trámite permite demostrar al regresar que esos artículos ya estaban en poder del pasajero y no fueron comprados durante el viaje.
La gestión se puede hacer en aeropuertos, terminales y pasos fronterizos a través del formulario OM 121, en formato impreso o por Internet. Entre los datos requeridos aparecen:
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tipo de producto
marca
modelo
número de serie, cuando corresponda
La declaración es muy útil para notebooks, cámaras, celulares y otros equipos de valor. Sin ese comprobante, puede hacerse más difícil acreditar su procedencia al regresar.
Consejos de compra durante el viaje para no pagar de más
Una recomendación básica es guardar las facturas de las compras hechas en el exterior. Los comprobantes permiten acreditar el precio real de cada artículo, por lo que si no existen, la Aduana puede asignar un valor estimativo para calcular el arancel eventual. También conviene conocer la franquicia antes de comprar:
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avión o vía marítima: u$s500 por persona y por mes
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tierra, río o puentes: u$s300 por persona y por mes
Quienes llegan por avión o vía marítima tienen además una franquicia extra de u$s500 para compras en el free shop de llegada. En los ingresos terrestres o fluviales, el beneficio no se aplica de manera general, salvo en Puerto Iguazú. Cuando se supera el límite, ARCA cobra un 50% únicamente sobre la diferencia.
Por ejemplo, si un pasajero vuelve en avión con mercadería alcanzada por el régimen por u$s700, excede su franquicia en u$s200. En ese caso, deberá pagar u$s100. El cálculo se hace en dólares, aunque puede abonarse en pesos al tipo de cambio oficial correspondiente.
Celulares, notebooks y objetos de uso personal fuera de impuesto
No todas las compras consumen la franquicia, desde 2018, cada pasajero puede ingresar con un celular y una notebook o tablet comprados en el exterior sin pagar arancel, ya que se consideran artículos de uso personal.
También quedan fuera los bienes declarados antes de salir con el formulario OM 121 y otros objetos personales, siempre que no exista finalidad comercial. Entre ellos aparecen:
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ropa
libros
medicamentos recetados
otros artículos de uso personal
La cantidad y las características de los productos son importantes, ya que si la Aduana considera que podrían destinarse a la reventa, puede dejar de tratarlos como equipaje personal. Quienes superen la franquicia deberán presentar la declaración correspondiente con el detalle de los artículos y sus valores.
Cómo sumar la franquicia en grupo familiar para multiplicar el límite
Determinados integrantes de una familia pueden sumar sus franquicias, incluso para comprar un único producto. El beneficio alcanza a:
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personas casadas
integrantes de una unión convivencial
hijos menores de 16 años
Los menores cuentan con la mitad del monto correspondiente a un adulto. Por vía aérea o marítima, cada adulto dispone de u$s500 y cada menor de u$s250. Por tierra o vía fluvial, los límites son de u$s300 y u$s150, respectivamente.
De esta manera, una pareja que vuelve en avión reúne una franquicia de u$s1.000. Si viaja con dos hijos menores de 16 años, el total pasa a u$s1.500. Si el valor de las compras supera esa suma, el arancel del 50% se aplica solamente sobre el excedente.