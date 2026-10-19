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19 de octubre 2026 - 18:00

AUH de ANSES: cuánto se cobra con el extra del Plan Mil Días confirmado

El adicional se acredita automáticamente a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y puede combinarse con la Tarjeta Alimentar.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días llega a $59.063 en octubre de 2026 y se suma a la AUH y la Tarjeta Alimentar para las familias que cumplen con los requisitos.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días llega a $59.063 en octubre de 2026 y se suma a la AUH y la Tarjeta Alimentar para las familias que cumplen con los requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó para octubre el pago del Complemento Leche del Plan 1000 Días, una asistencia alimentaria que alcanza los $59.063 por cada hijo que cumple con los requisitos.

El beneficio está destinado a acompañar a las familias durante la primera infancia y también corresponde a quienes cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Informate más

El adicional se deposita junto con la prestación principal y no requiere una inscripción específica. De esta manera, una familia que cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche puede recibir más de $256.000 en octubre por un niño de hasta 3 años, según los importes vigentes y sin contar otros posibles beneficios.

Monto del Complemento Leche: a cuánto asciende el adicional del Plan 1000 Días

En octubre de 2026, el Complemento Leche alcanza los $59.063 mensuales por cada hijo de hasta 3 años inclusive. El monto tuvo una actualización del 1,66% y se acredita de manera automática a las personas que reúnen las condiciones establecidas por el programa.

El beneficio también alcanza a las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) durante la gestación. Su objetivo es contribuir a la alimentación y al cuidado nutricional en una etapa clave para la salud de la persona gestante y el desarrollo de los niños pequeños.

El adicional es compatible con la Tarjeta Alimentar, por lo que ambos conceptos pueden sumarse a la AUH cuando corresponda. Además, el Complemento Leche se paga íntegramente, sin la retención del 20% que se aplica habitualmente a la asignación universal hasta que se acredita el cumplimiento de los controles requeridos.

Cuánto cobra en total una titular de AUH con Tarjeta Alimentar y el extra

Una titular de la AUH con un hijo de hasta 3 años puede recibir en octubre $125.270,40 correspondientes al 80% de la asignación mensual, luego de la retención del 20%. A ese importe se suman $59.063 del Complemento Leche y $72.250 de la Tarjeta Alimentar para una familia con un hijo.

La suma de los tres conceptos da un total aproximado de $256.583,40 en mano durante el mes. Se trata de un ejemplo para una familia con un solo hijo que cumple con los requisitos de los beneficios mencionados; el monto puede cambiar si hay más niños a cargo o si corresponde otra prestación.

Requisitos para cobrar el beneficio de la primera infancia sin hacer trámites

El Complemento Leche se otorga automáticamente a las titulares de la AUH por hijos de hasta 3 años inclusive y a quienes perciben la Asignación por Embarazo. No es necesario completar un formulario especial ni concurrir a una oficina de ANSES para solicitar el adicional.

Para que el organismo pueda identificar correctamente a las personas beneficiarias, es importante que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados en el sistema. También debe figurar acreditado el embarazo o el nacimiento del niño, según corresponda.

Para consultar si el pago fue liquidado, se puede ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección “Hijos”, hay que seleccionar “Mis Asignaciones” y revisar el período de octubre. Allí se puede comprobar si aparece el concepto “Apoyo Alimentario Leche 1000 Días” y verificar el importe acreditado.

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