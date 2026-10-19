AUH de ANSES: cuánto se cobra con el extra del Plan Mil Días confirmado

El adicional se acredita automáticamente a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y puede combinarse con la Tarjeta Alimentar.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días llega a $59.063 en octubre de 2026 y se suma a la AUH y la Tarjeta Alimentar para las familias que cumplen con los requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó para octubre el pago del Complemento Leche del Plan 1000 Días , una asistencia alimentaria que alcanza los $59.063 por cada hijo que cumple con los requisitos.

El beneficio está destinado a acompañar a las familias durante la primera infancia y también corresponde a quienes cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) .

El adicional se deposita junto con la prestación principal y no requiere una inscripción específica. De esta manera, una familia que cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche puede recibir más de $256.000 en octubre por un niño de hasta 3 años, según los importes vigentes y sin contar otros posibles beneficios.

En octubre de 2026, el Complemento Leche alcanza los $59.063 mensuales por cada hijo de hasta 3 años inclusive. El monto tuvo una actualización del 1,66% y se acredita de manera automática a las personas que reúnen las condiciones establecidas por el programa.

El beneficio también alcanza a las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) durante la gestación. Su objetivo es contribuir a la alimentación y al cuidado nutricional en una etapa clave para la salud de la persona gestante y el desarrollo de los niños pequeños.

El adicional es compatible con la Tarjeta Alimentar, por lo que ambos conceptos pueden sumarse a la AUH cuando corresponda. Además, el Complemento Leche se paga íntegramente, sin la retención del 20% que se aplica habitualmente a la asignación universal hasta que se acredita el cumplimiento de los controles requeridos.

Cuánto cobra en total una titular de AUH con Tarjeta Alimentar y el extra

Una titular de la AUH con un hijo de hasta 3 años puede recibir en octubre $125.270,40 correspondientes al 80% de la asignación mensual, luego de la retención del 20%. A ese importe se suman $59.063 del Complemento Leche y $72.250 de la Tarjeta Alimentar para una familia con un hijo.

La suma de los tres conceptos da un total aproximado de $256.583,40 en mano durante el mes. Se trata de un ejemplo para una familia con un solo hijo que cumple con los requisitos de los beneficios mencionados; el monto puede cambiar si hay más niños a cargo o si corresponde otra prestación.

Requisitos para cobrar el beneficio de la primera infancia sin hacer trámites

El Complemento Leche se otorga automáticamente a las titulares de la AUH por hijos de hasta 3 años inclusive y a quienes perciben la Asignación por Embarazo. No es necesario completar un formulario especial ni concurrir a una oficina de ANSES para solicitar el adicional.

Para que el organismo pueda identificar correctamente a las personas beneficiarias, es importante que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados en el sistema. También debe figurar acreditado el embarazo o el nacimiento del niño, según corresponda.

Para consultar si el pago fue liquidado, se puede ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección “Hijos”, hay que seleccionar “Mis Asignaciones” y revisar el período de octubre. Allí se puede comprobar si aparece el concepto “Apoyo Alimentario Leche 1000 Días” y verificar el importe acreditado.