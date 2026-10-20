Axel Kicillof designó al OPISU para avanzar con la regularización dominial del barrio 17 de Noviembre de Lomas de Zamora + Agregar ámbito en









El organismo será la autoridad de aplicación de la ley que en 2009 expropió las tierras del ex Campo Tongui para adjudicarlas a sus ocupantes. Allí viven más de 12 mil personas.

El gobernador Axel Kicillof designó al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) como autoridad de aplicación de la Ley 13.988, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras donde se asienta el barrio 17 de Noviembre, conocido como ex Campo Tongui, en Lomas de Zamora. La medida se oficializó mediante el Decreto 1943/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial bonaerense.

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Según los considerandos, el objetivo es dotar al organismo de un marco jurídico que garantice la regularización dominial a favor de los habitantes del barrio. El decreto faculta al OPISU a dictar las disposiciones operativas, interpretativas, complementarias y aclaratorias necesarias para implementar la ley.

La Ley 13.988, sancionada en mayo de 2009, estableció que el predio sería adjudicado en propiedad a sus ocupantes, a título oneroso y por venta directa, con cargo de construcción de vivienda propia. El barrio fue incorporado en 2016 al Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios.

El asentamiento surgió de una toma. De acuerdo con los fundamentos de la ley, más de 12.000 personas de familias que vivían hacinadas en barrios populares cercanos ocuparon el 17 de noviembre de 2008 las 114 hectáreas del predio, que estaba sin uso desde la década del 70, con basurales a cielo abierto y encharcamientos permanentes. La fecha de la ocupación le dio el nombre al barrio.

En esos fundamentos se explicaba que la Provincia, la Nación y el municipio de Lomas de Zamora habían intentado mediar entre ocupantes y propietarios en el marco de una causa judicial, sin alcanzar acuerdos. Ante esa situación, la magnitud de la población involucrada y el riesgo de violencia ante un eventual desalojo, se impulsó la expropiación.

El decreto recuerda que, por la Ley 15.477, el OPISU tiene a su cargo acciones para la integración urbana, social y productiva de barrios populares y asentamientos, y que colabora con los objetivos de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Además, mediante la Resolución 14/26 del Ministerio de Economía bonaerense, se afectó al uso del organismo el remanente del inmueble. El OPISU ya viene trabajando en el barrio, donde desarrolló obras de pavimentación, desagües pluviales, mejoras en centros comunitarios y tareas de mensura y subdivisión de terrenos. El decreto lleva las firmas de Kicillof, de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.