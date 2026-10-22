BioArgentina 2026 llegará por primera vez a la Patagonia con inscripción gratuita y rondas de negocios

El encuentro de la Cámara Argentina de Biotecnología se realizará el 11 de noviembre en Bariloche, con una agenda que reunirá a científicos, empresas, startups e inversores para impulsar la transferencia tecnológica y el desarrollo de nuevos productos.

La Cámara Argentina de Biotecnología nuclea a empresas y startups del sector y trabaja para fortalecer la vinculación entre ciencia, empresas y sociedad, impulsando la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo de productos y soluciones basados en la biotecnología.

La biotecnología argentina tendrá una nueva cita el próximo 11 de noviembre en Bariloche, cuando se realice BioArgentina 2026, el encuentro organizado por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) que llegará por primera vez a la Patagonia. Bajo el lema “Conocimiento que crea valor”, la 13.ª edición combinará conferencias, paneles y reuniones de negocios para conectar la investigación científica con la industria y las oportunidades de mercado.

La jornada se desarrollará en el Sheraton Bariloche Hotel y contará con inscripción gratuita, previa y con cupos limitados . Investigadores, emprendedores, estudiantes, empresas e inversores ya pueden consultar la agenda y registrarse a través del sitio oficial de bioargentina .

El objetivo del encuentro será compartir experiencias sobre transferencia tecnológica, desarrollo de productos de alto valor agregado y estrategias para llevar las innovaciones desde los laboratorios hasta el mercado. La agenda también buscará promover vínculos entre los distintos actores del ecosistema biotecnológico y generar oportunidades de colaboración.

Las acreditaciones comenzarán a las 8.30 y la apertura oficial está prevista para las 9. El primer panel, “Patagonia Biotech” , pondrá el foco en las capacidades científicas y los desarrollos tecnológicos de la región. Participarán Diego Libkind, de IPATEC; Tamara Rubilar, de Promarine Antioxidants; y Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks. La moderación estará a cargo de Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la CAB.

Luego, el doctor Elik Chapnik, CEO de Yeda, la organización de transferencia tecnológica del Weizmann Institute of Science de Israel, brindará una conferencia internacional sobre los desafíos de transformar el conocimiento científico en innovación y oportunidades comerciales.

La programación continuará con el panel “El salto: cuando una startup llega al mercado”, que reunirá a Matías Viel, de Beeflow; Joaquín Fisch, de NAT4BIO; y Stefano Valdesolo, de Antarka. Con la moderación de Matías Peire, de GRIDX, el intercambio abordará las experiencias y dificultades que enfrentan las empresas emergentes para convertir desarrollos biotecnológicos en soluciones comerciales.

Otro de los espacios centrales será “Conocimiento que crea valor”, con la participación de Fernando Lobos, de Sinergium Biotech; Leonardo Marraffini, de Keclon; Guillermo Rojkin, de Wiener lab.; y Jorge Winokur, de Vetanco. El panel será moderado por Christian Lisi, de Biogénesis Bagó, y analizará la relación entre investigación, innovación y desarrollo productivo.

BioRondas para generar alianzas y oportunidades de inversión

Por la tarde, entre las 14.30 y las 17.30, se realizarán las BioRondas de Negocios, uno de los principales espacios de vinculación del encuentro. La dinámica consistirá en reuniones breves, individuales y coordinadas previamente entre empresas, startups, inversores, emprendedores e investigadores.

La propuesta apunta a facilitar contactos, identificar posibles socios y vincular capacidades científicas con necesidades concretas del sector productivo. También buscará abrir oportunidades de transferencia tecnológica, inversión y desarrollo conjunto de proyectos.

“Llevar BioArgentina por primera vez a la Patagonia es también una manera de federalizar la innovación y poner en valor el enorme potencial científico y tecnológico que existe en las distintas regiones del país”, señaló Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la CAB.

Con esta edición, BioArgentina busca consolidarse como un punto de encuentro entre ciencia, empresa e innovación, con una agenda orientada a transformar el conocimiento en productos, oportunidades de negocio y valor agregado para la economía argentina.