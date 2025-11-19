BioArgentina 2025: el mayor encuentro biotecnológico del país llega a Paraná + Seguir en









La Cámara Argentina de Biotecnología anunció que ya está abierta la inscripción gratuita para BioArgentina 2025, que se realizará el 27 de noviembre en Paraná. El evento reúne a empresas, científicos, emprendedores e inversores y se consolida como el foro más importante del sector en el país.

BioArgetina en Paraná. El evento contará con la participación de autoridades provinciales, referentes académicos, empresarios, instituciones científicas y actores del sistema emprendedor.

La Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) anunció la apertura de inscripciones sin cargo para BioArgentina 2025, el encuentro más importante del ecosistema biotecnológico nacional, que se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Entre Ríos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con 12 años de trayectoria, BioArgentina se consolidó como el principal punto de encuentro entre empresas, investigadores, científicos, estudiantes, emprendedores e inversores, y se convirtió en una plataforma clave para impulsar la ciencia aplicada, la innovación productiva y la vinculación público-privada.

“Producción con innovación”: el lema de una edición con mirada federal La edición 2025 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, ciudad de Paraná) estará enfocada en el rol estratégico del conocimiento y la innovación como motores del desarrollo sostenible. El lema “Producción con innovación” resume el objetivo central del sector: transformar la matriz productiva argentina desde todas las regiones del país.

“BioArgentina 2025 refuerza nuestra convicción de que la biotecnología es una herramienta clave para el desarrollo económico y social. Desde cada región surgen innovaciones que hoy posicionan a la Argentina como referente en América Latina y el mundo”, afirmó Sebastián Bagó, presidente de la CAB.

Un sector que crece: exportaciones, empleo y ciencia La biotecnología es una de las columnas vertebrales de la economía del conocimiento y uno de los sectores con mayor potencial de expansión.

Según el primer Censo Argentino de Empresas de Bio y Nanotecnología: Las compañías del sector generaron 3.752 millones de dólares en ventas.

Exportaron 708 millones de dólares .

Emplean a cerca de 20.000 personas .

Tienen una participación femenina superior al promedio industrial .

Mantienen una fuerte articulación con universidades y organismos científicos. Se trata de un sector que impacta directamente en la producción agropecuaria, la salud humana y animal, la energía, la industria alimentaria y el desarrollo de plataformas basadas en inteligencia artificial. Conferencias, paneles y BioRondas de Negocios El encuentro combinará conferencias magistrales, paneles temáticos y espacios de vinculación donde empresas, científicos y startups presentarán avances y nuevas tendencias en biotecnología aplicada a: Agro

Energía

Salud animal

Salud humana

Inteligencia Artificial “BioArgentina es un punto de encuentro donde convergen la ciencia, el emprendedurismo y la producción. Representa una comunidad que mira hacia el futuro, con la convicción de que la innovación científica puede transformar nuestra matriz productiva”, señaló Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la CAB. Las BioRondas de Negocios, uno de los segmentos más esperados del evento, facilitarán reuniones entre startups, pymes, grandes empresas e inversores, promoviendo nuevas alianzas estratégicas y oportunidades de inversión. Un evento que profundiza su presencia federal La realización del encuentro en Paraná reafirma el compromiso de la CAB con un modelo de innovación federal, donde cada provincia aporta su talento, infraestructura y ecosistemas productivos. El sector biotecnológico, que ya muestra una fuerte presencia nacional, busca expandirse aún más con proyectos que articulan ciencia, territorio y oportunidades de desarrollo. El evento contará con la participación de autoridades provinciales, referentes académicos, empresarios, instituciones científicas y actores del sistema emprendedor. La participación es gratuita, con registro previo disponible en: https://bioargentina.vercel.app/

Temas biotecnología

Paraná

Ciencia