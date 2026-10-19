El AMBA tendrá varias jornadas de inestabilidad desde el jueves, con lluvias y un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana. En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para cinco provincias.

Cambió el pronóstico del tiempo en Buenos Aires: llegan cuatro días de lluvia y tormentas.

El pronóstico del tiempo anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para sectores de Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis y La Pampa , donde se prevén precipitaciones abundantes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo durante mañana.

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Para este martes el panorama meteorológico en la Ciudad de Buenos Aires estará marcado por la evolución de las condiciones de temperatura y nubosidad. Mientras que el alerta por tormentas fuertes alcanza a cinco provincias del centro y oeste del país, el período de lluvias previsto para el AMBA comenzaría hacia la segunda mitad de la semana.

De acuerdo con las previsiones disponibles, el cambio más significativo para Buenos Aires llegará a partir del jueves, cuando aumentará la inestabilidad y se esperan precipitaciones durante distintos momentos de la jornada. La evolución del tiempo estará acompañada por temperaturas que oscilarán entre valores frescos y moderados, antes de un nuevo ascenso térmico hacia el comienzo de la semana siguiente.

El pronóstico anticipa un período de inestabilidad de cuatro días en Buenos Aires , con lluvias débiles y cielo mayormente cubierto desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre. Durante esas jornadas, las temperaturas también presentarán variaciones, con un descenso más marcado hacia el fin de semana.

El AMBA tendrá varias jornadas de inestabilidad desde el jueves, con lluvias y un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana.

El jueves, las precipitaciones podrían aparecer durante la madrugada y la noche, con acumulados cercanos a los 5,5 milímetros. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 21°C. Para el viernes , se espera que continúe el tiempo inestable, con cielo mayormente cubierto y lluvias leves hacia la tarde y la noche. La máxima se mantendrá en torno a los 21°C.

Las condiciones cambiarán durante el sábado , cuando persistirán las lluvias débiles e intermitentes y se registrará un descenso térmico, con una mínima de 13°C y una máxima de 16°C. Además, se prevén ráfagas de viento del sudeste. El domingo, en tanto, continuará el cielo cubierto, con posibilidad de precipitaciones dispersas y temperaturas frescas, que se ubicarán entre los 11°C y los 17°C.

De esta manera, el sábado y el domingo serán las jornadas más frescas del período, antes de una mejora de las condiciones meteorológicas. Para el lunes 26 ya no se esperan lluvias en el AMBA, mientras que el martes 27 la temperatura máxima podría alcanzar los 22°C, con cielo mayormente despejado.

Alerta amarilla por tormentas fuertes: cuáles son las provincias afectadas

Mientras Buenos Aires se prepara para varios días de lluvias hacia el final de la semana, el SMN advirtió por tormentas fuertes para la tarde y la noche de este martes 20 de octubre en sectores del centro y oeste del país.

Las zonas comprendidas en la alerta amarilla son:

Mendoza: toda la provincia, excepto la franja cordillerana.

Neuquén: la totalidad del territorio provincial, con excepción de la zona cordillerana.

Río Negro: sectores del centro y oeste provincial.

San Luis: el oeste de la provincia.

La Pampa: áreas del centro y oeste del territorio.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por eso, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y prestar atención a las indicaciones de las autoridades locales.

Lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo: qué dice el SMN

Según el parte oficial, las áreas bajo alerta podrían registrar tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura para impedir obstrucciones en los desagües y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También aconseja no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, resguardar los vehículos bajo techo cuando sea posible y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Así, la semana estará marcada por dos escenarios meteorológicos diferentes: tormentas fuertes durante este martes en cinco provincias y un período de lluvias entre el jueves y el domingo en Buenos Aires, antes de una mejora que podría traer temperaturas más agradables hacia el inicio de la semana siguiente.