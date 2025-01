Caso Loan: cuáles son las dos hipótesis que maneja la Justicia por la desaparición del niño

A pesar del tiempo transcurrido, aún no hay rastros ni pruebas concretas. Actualmente hay siete personas que permanecen detenidas.

Sin embargo, aún advierten que no poseen ningún rastro ni prueba concreta que de indicios que dónde puede estar o de qué pudo haber pasado con Loan. Esto hace que el expediente se encuentre estancado en sus avances .

Pero, incluso teniendo en cuenta los últimos rastrillajes realizados, no hay nuevas pruebas que puedan afirmar el tipo y grado de participación de los arrestados en el caso.

Las hipótesis de la justicia

Si bien en todo este tiempo de búsqueda, las teorías barajadas fueron varias, hoy en día son dos las que toman un camino de mayor seriedad para los investigadores y permiten explicar cómo los criminales pudieron haberse llevado a Loan sin dejar rastros.

La primera, que es la que más sostiene la causa, se trata de una presunta organización de trata de personas. Esta pudo haber planificado la captura del nene para su posterior venta a una familia, o a alguien de otro país. Sin embargo, no hay pruebas precisas que puedan determinar y confirmar que se trata de esto.

Loan Peña.jpg Loan Peña desapareció el 13 de julio de 2024. La Voz

No obstante, la jueza Cristina Pozzer Penzo no piensa descartar esa posibilidad, aseguró que siempre será investigada, a pesar, todos los peritajes, análisis y declaraciones indagatorias y testimoniales no arrojan ni una sospecha concreta.

La otra hipótesis que se evalúa es la de un accidente y tiene mayor fortaleza para sostenerse con todo lo evaluado en el expediente. Esta versión contaría con distintos responsables directos que podrían recibir una condena importante de confirmarse.

Hasta el momento, la Jueza encontró las figuras de “sustracción” y “ocultamiento” , abarcando ambas teorías para poder imputar a los detenidos. Se utilizan porque son términos que no definen el accidente ni la trata de personas, pero tampoco los descartan.

Lo contundente del caso en la actualidad pasa por comprender que la teoría del accidente debería dejar en libertad a dos de los presos. Ellos son Mónica Millapi y su marido, Daniel Ramírez, quienes llegaron al naranjo y estuvieron con Loan antes de su desaparición.

Igualmente, para la justicia Millapi y Ramírez ya cargan con una responsabilidad porque el nene desapareció cuando estaba al cuidado de ellos y de Antonio Benítez, otro de los imputados.

Quién es quién en la causa

A continuación, se detallan las personas actualmente detenidas y procesadas en el caso:

Bernardino Antonio Benítez: Procesado con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años.

Laudelina Peña: Tía de Loan, también procesada con prisión preventiva por los mismos cargos.

María Victoria Caillava: Procesada con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años.

Carlos Guido Pérez: Esposo de María Victoria Caillava, igualmente procesado con prisión preventiva por los mismos delitos.

Daniel Oscar Ramírez: Procesado con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años.

Mónica del Carmen Millapi: Pareja de Daniel Ramírez, procesada con prisión preventiva por los mismos cargos. Actualmente, cumple prisión domiciliaria debido al cuidado de sus hijos.

Walter Adrián Maciel: Comisario de policía, procesado como partícipe necesario en la sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público.

Es importante destacar que, además de estas detenciones, se realizaron otras relacionadas con el caso. Por ejemplo, en septiembre de 2024, nueve personas fueron detenidas por presuntamente entorpecer la investigación, incluyendo a los abogados Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, y a un policía de la Ciudad.

Sin embargo, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones concedió la excarcelación a siete de estas diez personas investigadas por obstruir la investigación. A pesar de estas acciones legales, el paradero de Loan Peña sigue siendo desconocido, y la investigación continúa en curso.