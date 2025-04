Video: una pasajera filmó el momento en el que un crucero frecibió el impacto de una ola gigante

Una de las pasajeras no dudó en compartir su experiencia en las redes sociales, ofreciendo un testimonio que rápidamente se viralizó.

Lesley Anne Murphy , una de las pasajeras, no dudó en compartir su experiencia en las redes sociales, ofreciendo un testimonio que rápidamente se viralizó. En su publicación de Instagram , describió la situación como un "milagro", destacando cómo tanto ella como los demás miembros de la tripulación lograron mantenerse a salvo. "Imaginate estar en una montaña rusa de 48 horas", escribió Lesley, quien capturó en video las olas gigantescas que chocaban contra el barco, generando una sensación de caos absoluto dentro de la embarcación.

Con una mezcla de humor y asombro, Lesley relató cómo, atrapados dentro del barco, todos fueron testigos de cómo el agua golpeaba las paredes del crucero con tal fuerza que se sentían como si estuvieran surfeando las olas. "El Pasaje de Drake es famoso por ser uno de los mares más agitados del planeta, y esta fue nuestra experiencia en el 'Drake Shake', como le llaman", explicó. A pesar de la violencia del mar, la pasajera destacó lo que consideró como un "lado positivo": "Tuvimos tiempo de relajarnos, reírnos muchísimo, e incluso me di cuenta de que no me mareo".