Caso Loan: una de las detenidas aseguró que "alguien se lo llevó"

"Nos pareció raro que Caillava y su marido estuvieran ahí, nos parecía extraño que esa clase de gente fuera , ya que son de un nivel económico alto. Luego Laudelina me invitó a buscar naranjas y en el camino la vi a ella hablando con Loan, entramos a un callejón y después vi que Laudelina y mi marido se iban, pegaron la vuelta. Yo quedé última ", agregó, en declaraciones con Telenoche.

Más tarde, se dio cuenta que faltaba uno de los niños, además señaló que, junto a su marido, fueron los últimos adultos que vieron a Loan: "Por eso estamos detenidos", remarcó, y enseguida agregó: "No sabemos qué pasó con la criatura. Yo pienso que alguien se lo llevó y tengo esperanzas de que se conozca la verdad ".

"Sabíamos que Loan no estaba y mientras lo buscábamos, Victoria Caillava llamó por teléfono a Laudelina, quien se alejó para hablar", finalizó.

Loan Peña.jpg Loan está desaparecido desde el 13 de junio de 2024. La Voz

Caso Loan: el pedido desesperado de Camila Núñez, la prima del pequeño

En la investigación por la desaparición de Loan Peña, podría existir una declaración que cambie todo y acerque a la verdad sobre lo que pasó con el pequeño. En medio de esta novedad, Camila Núñez, prima del pequeño desaparecido, realizó un pedido desesperado.

La gran apuesta está centrada en la voz de los familiares y los investigadores se encuentran convencidos de que esa es la clave para poder determinar qué fue lo que sucedió en realidad con el pequeño. De este modo, quien estaría dispuesta a dar declaraciones sobre lo sucedido y contar toda la verdad es Camila.

Ante el deseo de contar toda la verdad, primero realizó una petición para poder estar tranquila y no temer por su vida, ya que es uno de los temores que le impide a muchos decir la verdad. El periodista Alejandro Pueblas contó en su canal de YouTube que Camila Núñez estaría dispuesta a decir la verdad de lo que pasó con el pequeño, ya que ella fue una de las últimas personas que lo vio.

"No le queda otra, se encerró. Si no cuenta la verdad, va tras las rejas”, aseguró. Sin embargo, al verse entre la espada y la pared, aún con el riesgo de ser culpada por falso testimonio, hizo un particular pedido a la Justicia antes de dar declaraciones.

"Camila decidió pedir el beneficio de ser testigo protegido para poder garantizar su seguridad tras las declaraciones que prometió hacer para ayudar a encontrar al niño de 5 años", lanzó Alejandro Pueblas sobre el pedido realizado, por lo que se espera que su declaración marque un antes y un después en la causa.