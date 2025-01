Caso Loan: el pedido desesperado de Camila Núñez, la prima del pequeño

La prima aseguró que contará todo lo que sabe sobre lo ocurrido. Se sinceró con un periodista sobre un pedido para estar tranquila y que su vida no corra peligro si habla.

Ante el deseo de contar toda la verdad, p rimero realizó una petición para poder estar tranquila y no temer por su vida, ya que es uno de los temores que le impide a muchos decir la verdad. El periodista Alejandro Pueblas contó en su canal de YouTube que Camila Núñez estaría dispuesta a decir la verdad de lo que pasó con el pequeño, ya que ella fue una de las últimas personas que lo vio .

"No le queda otra, se encerró. Si no cuenta la verdad, va tras las rejas”, aseguró. Sin embargo, al verse entre la espada y la pared, aún con el riesgo de ser culpada por falso testimonio, hizo un particular pedido a la Justicia antes de dar declaraciones.