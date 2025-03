El modelo no cierra sin FMI pero el FMI no cierra con este modelo, una paradoja increíble

El modelo de Milei no sobrevive sin el FMI, pero su viabilidad tambalea. Sin crecimiento, la dependencia al organismo se agrava, pero la rigidez de Milei lo aleja de cualquier solución viable.

Argentina enfrenta otra crisis económica bajo el experimento libertario de Javier Milei. A un año y medio de su gestión, su modelo de ajuste fiscal brutal y rechazo a devaluar el peso –su único logro visible: una inflación más baja– destapa una contradicción letal: necesita al Fondo Monetario Internacional (FMI) para no colapsar, pero choca con sus exigencias.

El acuerdo de 2022, firmado por Guzmán el 28 de enero de ese año y renegociado en el actual acuerdo número 23, no parece tener una relación aceptable con la estabilidad, sino que desató una crisis que expone las fisuras de una apuesta que juraba romper el ciclo histórico. Reservas al límite, una economía estancada que castiga los ingresos y un frente externo en ruinas, según el Instituto Argentina Grande (IAG). ¿Cómo un modelo antiestatista depende tanto del FMI? ¿Y por qué el Fondo duda?

El modelo de Milei no sobrevive sin el FMI, pero su viabilidad tambalea . Las reservas del BCRA cayeron esta semana a u$s25.775 millones tras ventas diarias de u$s192 millones el viernes pasado , un nivel “bajísimo”. El 21 de marzo estaban en u$s26.626 millones, con u$s1.000 millones gastados en días para frenar el dólar paralelo. Desde diciembre de 2023, el Central quemó u$s26.567 millones hasta febrero de 2025, USD 487 millones solo ese mes, en un intento desesperado por evitar una corrida que ya asoma.

El FMI es la única salida. Milei anunció u$s20.000 millones del acuerdo número 23, pero el Fondo titubea. Con una brecha MEP del 20% (dólar a USD 1.306) y un crawling peg del 1% que Caputo cuestiona, exige devaluar o unificar el tipo de cambio. Milei dice no, atrapado: necesita al FMI, pero no sus reglas. ¿Por qué el Fondo soltaría fondos si el drenaje diario persiste? ¿Geopolítica? No alcanza. El ajuste fiscal, su bandera, destruyó la construcción (-52% desde noviembre de 2023 tras un recorte del 80% en obra pública) y la industria (-9,3% en 2024), dejando al país sin divisas propias. Sin crecimiento, la dependencia del FMI se agrava, pero la rigidez de Milei lo aleja de cualquier solución viable.