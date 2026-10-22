Caso Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia El Kurupí + Agregar ámbito en









La Justicia ordenó el arresto de Ireneo Zarza, principal sospechoso por el presunto femicidio de la maestra desaparecida en Corrientes. Ya son cinco los detenidos en la causa.

Caso Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia El Kurupí.

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente y directora suplente que fue vista por última vez el 7 de octubre en Corrientes, sumó un nuevo detenido. Se trata de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Kurupí, donde funciona la Escuela Rural N°626, quien quedó bajo sospecha por el presunto femicidio de la maestra.

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Con este arresto y el de un hombre de apellido Sandoval, ya son cinco las personas detenidas en el marco de la causa, que está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.

Según consta en el expediente, distintos testimonios ubican a Zarza a unos 150 metros del establecimiento educativo durante las horas previas al hecho. Además, testigos señalaron que el capataz solía tener comportamientos agresivos después de consumir alcohol. La fiscalía analiza estos elementos junto con las pruebas reunidas sobre los demás imputados.

La Justicia ordenó el arresto de Ireneo Zarza, principal sospechoso por el presunto femicidio de la maestra desaparecida en Corrientes. Ya son cinco los detenidos en la causa. Desaparición de Nancy Godoy: quiénes son los detenidos Entre los arrestados se encuentran Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, quienes quedaron bajo sospecha por las contradicciones detectadas en sus declaraciones sobre el supuesto regreso de la maestra a la ciudad de Esquina.

Durante un allanamiento en la vivienda de Leguizamón, ubicada en Sauce, la Policía secuestró una campera negra y dos alpargatas que podrían haber pertenecido a Godoy. Los elementos serán exhibidos a los familiares de la docente antes de avanzar con las pericias correspondientes.

Otro de los detenidos es el peón rural Ernesto Ezequiel Bordón. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció presuntos apremios ilegales y torturas durante la aprehensión de su defendido, y cuestionó la validez de sus declaraciones. En procedimientos anteriores, los investigadores también secuestraron cuchillos y prendas de vestir con manchas rojizas, que todavía son sometidos a análisis de laboratorio para determinar si guardan relación con el caso. Mientras tanto, los rastrillajes continúan en la zona rural del paraje El Malezal, por donde Godoy solía trasladarse a caballo para llegar a la escuela. En paralelo, los fiscales prevén tomar muestras de ADN a familiares de la docente para realizar futuros cotejos genéticos.

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