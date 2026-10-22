Conmoción en Ruta 3: un empresario volcó con el auto y murió en el mismo lugar que su padre 7 años después + Agregar ámbito en









La víctima despistó en un tramo recto de la ruta y las causas del accidente aún son materia de investigación. Era dueño de una red de concesionarias de maquinaria agrícola y pesada.

Si bien las causas todavía no fueron determinadas, la distancia que recorrió tras salir de la ruta indicaría que circulaba a una alta velocidad. Provincia 23

Un empresario de 38 años murió luego de volcar con su auto, en la Ruta Nacional 3, la misma en la que murió su padre siete años antes. Se trata de Santiago Felipe Fiocchi, dueño de una empresa de maquinaria agrícola y pesada de Tierra del Fuego, quien perdió el control del vehículo, al dar varios tumbos, y terminó a casi 100 metros de la calzada.

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La víctima despistó en un tramo recto de la ruta cuyas condiciones de transitabilidad sorprendieron a los investigadores. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Según el medio Resumen Policial, los efectivos encontraron sobre el asfalto las huellas de una frenada y del posterior desvío hacia la banquina. Tras salir de la ruta, el vehículo dio varios tumbos en el descampado y quedó apoyado sobre su lateral derecho.

Conmoción en Ruta 3: un empresario murió luego de volcar con su auto Fiocchi era el dueño de Patagonia Maquinarias, una red de concesionarias de maquinaria agrícola y pesada con sede en Río Grande que opera en territorio fueguino, Santa Cruz y Chubut. El equipo de emergencias lo encontró con el cinturón de seguridad puesto, determinaron que iba solo y presumen que se dirigía a la localidad de Tolhuin.

Si bien las causas todavía no fueron determinadas, la distancia que recorrió tras salir de la ruta indicaría que circulaba a una alta velocidad, aunque la confirmación oficial está sujeta a los resultados de las pericias accidentológicas.

La víctima despistó en un tramo recto de la ruta cuyas condiciones de transitabilidad sorprendieron a los investigadores. LM Neuquén El medio citado explicó que, en la zona de la Patagonia sur, es habitual que los conductores se crucen con guanacos en el camino, aunque los rescatistas no vieron animales afectados cerca del lugar. Por otro lado, la posibilidad de que el conductor usara el teléfono celular al volante fue descartada debido a que en ese sector de la traza no hay señal. El padre de la víctima murió 7 años antes El accidente ocurrió en la misma Ruta en la que murió su padre, Pablo Fiocchi, en mayo de 2019. Entonces, el hombre, de 60 años, circulaba en moto por la zona urbana de Campamento YPF cuando una camioneta lo embistió al salir de una obra en construcción. Tras la muerte de su padre, Santiago asumió la dirección de la empresa familiar a los 31 años. La firma comercializa equipos de la marca John Deere en el sur argentino. En la gestión de la compañía, el empresario trabajaba junto a sus hermanas, que se desempeñaban en las áreas de finanzas y marketing, según los registros públicos de la organización.