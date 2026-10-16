Cataratas del Iguazú: reabren con restricciones, tras la baja del caudal del río

El Parque Nacional Iguazú retomó la actividad turística con circuitos limitados por la crecida del río. Las autoridades mantienen controles para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las Cataratas del Iguazú reabren con restricciones por la crecida del río. Las autoridades monitorean el caudal y habilitan los circuitos según las condiciones de seguridad.

Las Cataratas del Iguazú reabrieron sus puertas al público este jueves 15 de octubre , aunque con restricciones debido al elevado caudal del río. Después de varios días de crecidas extraordinarias y cierres preventivos, las autoridades habilitaron parcialmente el ingreso al área turística tras evaluar las condiciones de seguridad de los recorridos.

La reapertura es limitada y está sujeta a la evolución del nivel del agua. En un primer momento, el Circuito Inferior fue señalado como el único paseo que reunía las condiciones necesarias para recibir visitantes. Los equipos técnicos continúan monitoreando el comportamiento del río y las medidas pueden cambiar según las evaluaciones que se realicen durante la jornada.

De acuerdo con la información difundida inicialmente por las autoridades del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina, el Circuito Inferior es el recorrido habilitado para los turistas . La decisión se tomó después de inspeccionar las instalaciones y comprobar que ese sector presentaba condiciones adecuadas para circular de manera segura.

Este paseo permite contemplar distintos saltos desde una perspectiva cercana y ofrece vistas panorámicas del paisaje. La fuerza del agua, que se mantuvo elevada durante los últimos días, modifica la imagen habitual de las Cataratas y vuelve especialmente importante respetar las indicaciones del personal del parque.

La reapertura parcial no significa que todos los recorridos estén disponibles. Los demás circuitos y sectores de acceso pueden permanecer cerrados hasta que los controles determinen que existen condiciones seguras. Por eso, se recomienda consultar los avisos oficiales antes de viajar o ingresar al área protegida.

X: La Voz de Cataratas.

Las crecidas del río Iguazú que provocaron el cierre de las Cataratas

Las restricciones se implementaron luego de una crecida extraordinaria del río Iguazú, que durante el fin de semana alcanzó un caudal cercano a los 12.000 metros cúbicos por segundo. El volumen de agua superó ampliamente los niveles habituales y obligó a las autoridades a reforzar las medidas preventivas en las pasarelas y los circuitos turísticos.

La situación tuvo cambios durante los últimos días. Después de una reapertura parcial, el aumento del caudal volvió a generar cierres preventivos el miércoles 14 de octubre. Las decisiones se tomaron en función de las evaluaciones técnicas y de la necesidad de evitar riesgos para visitantes y trabajadores.

Aunque el nivel del río comenzó a descender, las autoridades mantienen un seguimiento permanente porque pueden producirse nuevas variaciones. La habilitación de cada paseo dependerá de los controles de seguridad y de la evolución de las condiciones hidrológicas y meteorológicas en la región.