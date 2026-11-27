Las intensas precipitaciones registradas en el sur de Brasil provocaron un fuerte aumento del caudal y obligaron a restringir algunos recorridos turísticos.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones del río para establecer cuándo es seguro habilitar las pasarelas.

Las Cataratas del Iguazú vuelven a estar bajo alerta debido al gran incremento del caudal del río que atraviesa la frontera entre Argentina y Brasil. Las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días modificaron las condiciones de circulación en uno de los destinos turísticos más visitados de Sudamérica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El aumento del volumen de agua obligó a las autoridades a tomar nuevas medidas preventivas para proteger a los visitantes y preservar las estructuras construidas para recorrer los saltos. La situación se suma a una serie de episodios similares registrados durante los últimos meses.

Durante la tarde del jueves 26 de noviembre , el río Iguazú registró un pico de 9.850.000 litros de agua por segundo , después de experimentar un fuerte incremento de su caudal en menos de 24 horas. En condiciones habituales, por las Cataratas circulan alrededor de 1,5 millones de litros por segundo. El volumen registrado durante las últimas horas representó más de seis veces ese promedio.

Las lluvias que se producen en esta región pueden generar crecidas varias horas después, incluso cuando las condiciones meteorológicas mejoran en Puerto Iguazú. Esto es producto del desplazamiento del agua desde las zonas ubicadas río arriba . Si bien los registros hidrológicos empezaron a mostrar un descenso durante el viernes 27 de noviembre, los efectos de la crecida podrían mantenerse durante los próximos días en sectores ubicados aguas abajo.

El Parque Nacional do Iguaçu , ubicado del lado brasileño, confirmó el cierre temporal de la pasarela que conduce al mirador de la Garganta del Diablo . La medida comenzó a regir a las 8 del jueves 26 de noviembre. Hoy, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y los equipos técnicos responsables del área turística mantienen un seguimiento del comportamiento del río.

La reapertura va a depender de la disminución del caudal y de que no se pronostiquen nuevos incrementos que puedan comprometer la seguridad de los visitantes. Del lado argentino, el circuito de la Garganta del Diablo permanece cerrado desde el 3 de agosto. La Administración de Parques Nacionales dispuso el retiro preventivo de las pasarelas para evitar daños estructurales ante posibles crecidas extraordinarias.

Los circuitos Superior e Inferior, en cambio, permanecen habilitados. Ambos permiten observar algunos de los principales saltos desde diferentes alturas, sin necesidad de acceder al sector actualmente restringido. Las consecuencias del fenómeno climático también se extienden a otras regiones de la provincia de Misiones.

El jueves 26 de noviembre se registraron cierres en siete pasos fronterizos fluviales debido al aumento del nivel de los ríos Paraná y Uruguay. Ante este escenario, Parques Nacionales puso en marcha el Plan de Trabajo ENOS 2026-2027, que contempla medidas preventivas en 18 áreas protegidas de ocho provincias argentinas.

Precauciones ante el fenómeno El Niño

El Niño se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. En Argentina, su presencia suele favorecer las precipitaciones por encima de los valores habituales, particularmente en las provincias del noreste.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) recomienda que quienes viven en regiones propensas a sufrir inundaciones consulten regularmente las alertas del Servicio Meteorológico Nacional y tengan registrados los teléfonos de los organismos locales de asistencia. Ante una emergencia meteorológica, las principales recomendaciones son:

evitar circular por calles inundadas, tanto a pie como en vehículos

mantenerse alejado de ríos, arroyos y canales durante las crecidas

limpiar canaletas y desagües antes de que comiencen las precipitaciones

preparar una mochila de emergencia con agua potable, alimentos, medicamentos y documentación

mantener el celular cargado y contar con una linterna

respetar las instrucciones de evacuación emitidas por las autoridades locales

Para quienes tienen previsto visitar las Cataratas del Iguazú durante las vacaciones de verano, Parques Nacionales recomienda consultar el estado de los circuitos antes de entrar al predio, respetar las señalizaciones y evitar transitar por senderos afectados por anegamientos.

Tampoco se deben atravesar pasarelas clausuradas, caminos cubiertos de agua o sectores con corrientes, aunque a simple vista parezcan transitables. Las restricciones en los recorridos turísticos pueden cambiar según las condiciones meteorológicas y los registros hidrológicos.