Celeste Saulo, argentina de la Organización Meteorológica Mundial: "El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes" + Agregar ámbito en









La secretaria general del organismo advirtió sobre registros de temperatura inéditos en el océano y reclamó acciones inmediatas de los gobiernos.

Celeste Saulo advirtió que el próximo fenómeno de El Niño podría superar todos los registros históricos conocidos. WMO

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanzó una advertencia global ante la posibilidad de que el actual episodio de El Niño alcance registros de intensidad inéditos en la historia del monitoreo climático. Las proyecciones oficiales estiman una anomalía de la temperatura superficial en el Pacífico tropical de hasta 3,8 grados por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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La presentación del informe fue encabezada en Ginebra por la secretaria general de la OMM, la meteoróloga argentina Celeste Saulo, junto al responsable de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. Ambos funcionarios exigieron una respuesta coordinada e inmediata de los gobiernos para atenuar los impactos sobre las poblaciones más expuestas.

La advertencia de la OMM por "El Niño" Durante la conferencia, Saulo remarcó que las cifras proyectadas superan cualquier referencia histórica disponible para comparar episodios anteriores. En este sentido, la especialista sostuvo: “Nunca hemos registrado un valor de 3,8 en el pasado. Durante algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial”.

En la misma línea, la científica argentina advirtió que los pronósticos actuales se alejan de los rangos habituales de observación al remarcar que “estamos más allá de ese límite, fuera de nuestros registros, fuera de nuestras estadísticas sobre lo que podemos esperar”. Ante este escenario, hizo un llamado urgente a la prevención: “No podemos impedir El Niño, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves”.

En tanto, desde la ONU identificaron necesidades urgentes en regiones altamente vulnerables como América Latina, África y Asia. Al respecto, Tom Fletcher definió al evento como “un fenómeno colosal” y advirtió que se trata de “una verdadera fuerza destructiva” que requiere asistencia técnica, insumos agrícolas y refuerzo en las redes de contención social antes de que se profundicen las crisis regionales.

Qué es la Organización Meteorológica Mundial (OMM) La Organización Meteorológica Mundial es un organismo especializado perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, considerado la principal autoridad mundial en la observación del estado de la atmósfera, el comportamiento de los océanos y los cambios en el clima. Con sede central en Ginebra, Suiza, la entidad articula el trabajo de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de más de 190 Estados miembros. Su función principal consiste en facilitar el intercambio de datos en tiempo real, estandarizar observaciones científicas y coordinar sistemas de alerta temprana para proteger vidas humanas y reducir daños ante desastres naturales.

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